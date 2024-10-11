В семье Дональда Трампа появится еще один ребенок

Дональд Трамп снова станет дедушкой.

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Дочь Трампа ждет ребенка / Коллаж Главред, фото Instagram/Tiffany Trump

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что его младшая дочь беременна своим первым ребенком.

78-летний бывший президент рассказал, что его 30-летняя дочь Тиффани, ждет ребенка от мужа Майкла Булоса, 27 лет, объявив эту новость в Экономическом клубе Детройта.

Выступая с речью на мероприятии, Дональд узнал нескольких человек в зале, включая тестя своей дочери, доктора Массада Булоса.

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"Он, как оказалось, отец мужа Тиффани, Майкла, который очень исключительный молодой парень", — сказал бывший президент. "И она исключительная молодая женщина. И у нее будет ребенок. Так что это здорово".

Тиффани пока не говорила публично о своей беременности, но представитель бывшей первой дочери подтвердил эту новость журналу PEOPLE.

Покушение на Дональда Трампа - что известно 13 июля 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки на предвыборном митинге Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания.

Экс-президент получил ранение в ухо.

Стрелка ликвидировали, также погиб один из участников митинга, еще двое были ранены.

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Напомним, ранее жена бывшего американского президента Дональда Трампа Мелания подробно описала свою первую встречу с нынешним мужем в своих новых одноименных мемуарах, признав, что политик был на свидании с другой женщиной, когда он начал флиртовать с ней.

Напомним, ранее вероятный кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принца Гарри и готов его выдворить из страны.

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