Делал это с другой прямо при ней: Мелания Трамп выдала грязный секрет своего мужа

Мелания объяснила, что она была на вечеринке Недели моды в 1998 году с подругой, когда бывший президент подошел к ним.

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Мелания Трамп рассказала, как начинались отношения с Дональдом / Коллаж Главред, фото Instagram/melaniatrump, realdonaldtrump

Жена бывшего американского президента Дональда Трампа Мелания подробно описала свою первую встречу с нынешним мужем в своих новых одноименных мемуарах, признав, что политик был на свидании с другой женщиной, когда он начал флиртовать с ней.

В книге Мелания объяснила, что она была на вечеринке Недели моды в 1998 году с подругой, когда бывший президент подошел к ним — несмотря на то, что его сопровождала "привлекательная блондинка".

"Привет. Я Дональд Трамп", — сказал мужчина, когда подошел к моему столику. "Приятно познакомиться", — вспоминает Мелания, которую цитирует Page Six.

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"Его глаза наполнились любопытством и интересом, и, воспользовавшись случаем, он сел рядом со мной и начал разговор", — написала она. "Он спросил меня о моем времени в Нью-Йорке, моем словенском доме и моих путешествиях по миру".

Покушение на Дональда Трампа - что известно 13 июля 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки на предвыборном митинге Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания.

Экс-президент получил ранение в ухо.

Стрелка ликвидировали, также погиб один из участников митинга, еще двое были ранены.

Хотя это была всего лишь "короткая встреча", Мелания сказала, что пара разделила "момент связи", который произвел "неизгладимое впечатление". "С того момента, как начался наш разговор, я была очарована его обаянием и легким характером", — написала она. "Вокруг нас было так много суеты, но его пристальное внимание к нашему взаимодействию заставило меня почувствовать себя центром его мира". "

Это было освежающее отступление от обычной поверхностной светской беседы, и я обнаружила, что меня влечет его магнетическая энергия".

Напомним, ранее вероятный кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принца Гарри и готов его выдворить из страны.

Ранее также Дональд Трамп обвинил американскую поп-певицу Тейлор Свифт в нелояльности ‒ если она поддержит нынешнего главу Белого дома Джо Байдена на пост президента на второй срок.

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