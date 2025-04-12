У Трампа придумали, как разделить Украину - появилась карта

Вы узнаете:
- Каким образом Кит Келлог предлагает разделить Украине
- Как возможно будет выглядеть Украина, после мирного соглашения
Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения, заявил спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог.
Генерал предположил, что британские и французские войска могли бы принять зоны контроля на западе страны как часть "силы успокоения", а российская армия будет на оккупированном востоке, пишет The Times.
В то же время, между ними будут располагаться украинские силы и демилитаризованная зона.
Келлог заявил, что англо-французские силы к западу от реки Днепр, разделяющей Украину, "вовсе не будет провокационными" для Москвы. По его словам, Украина достаточно большая страна, чтобы разместить несколько армий, стремящихся обеспечить прекращение огня.
Завершение войны в Украине - новости по теме
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти прилагают усилия, чтобы остановить войну России против Украины, и, по его словам, уже есть определенные положительные сдвиги в этом направлении. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся остановить боевые действия. Кроме того, Трамп в очередной раз подчеркнул, что масштабного военного конфликта в Украине могло бы не быть, если бы он оставался президентом США.
Как писал Главред, представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня между Украиной и страной-агрессором Россией до Пасхи (20 апреля).
Недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия должна показать США готовность завершить войну в Украине. Однако пока Кремль только затягивает мирный процесс. По его словам, "США действительно стараются", но "мяч явно на стороне россиян".
Вам может быть интересно:
- "Целуют меня в задницу": Трамп "затроллил" страны, которые хотят заключить сделки с США
- Есть три "красные линии": в Кабмине сделали громкое заявление о сделке с США
- РФ может заключить сделку с США до 9 мая: в Эстонии бьют тревогу
Кто такой Кит Келлог?
Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред