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У Трампа придумали, как разделить Украину - появилась карта

Сергей Кущ
12 апреля 2025, 00:32
506
Возможно, это станет частью мирного соглашения.
В США придумали как разделить Украину
В США придумали как разделить Украину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Каким образом Кит Келлог предлагает разделить Украине
  • Как возможно будет выглядеть Украина, после мирного соглашения

Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения, заявил спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог.

Генерал предположил, что британские и французские войска могли бы принять зоны контроля на западе страны как часть "силы успокоения", а российская армия будет на оккупированном востоке, пишет The Times.

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В то же время, между ними будут располагаться украинские силы и демилитаризованная зона.

Мы можем разделить Украину, как послевоенный Берлин, — Келлог
Мы можем разделить Украину, как послевоенный Берлин, — Келлог / Фото: TheTimes

Келлог заявил, что англо-французские силы к западу от реки Днепр, разделяющей Украину, "вовсе не будет провокационными" для Москвы. По его словам, Украина достаточно большая страна, чтобы разместить несколько армий, стремящихся обеспечить прекращение огня.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти прилагают усилия, чтобы остановить войну России против Украины, и, по его словам, уже есть определенные положительные сдвиги в этом направлении. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся остановить боевые действия. Кроме того, Трамп в очередной раз подчеркнул, что масштабного военного конфликта в Украине могло бы не быть, если бы он оставался президентом США.

Как писал Главред, представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня между Украиной и страной-агрессором Россией до Пасхи (20 апреля).

Недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия должна показать США готовность завершить войну в Украине. Однако пока Кремль только затягивает мирный процесс. По его словам, "США действительно стараются", но "мяч явно на стороне россиян".

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Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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