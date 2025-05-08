Историческое решение: Рада утвердила соглашение о недрах между США и Украиной

Основное:
- Верховная Рада ратифицировала соглашение с США о недрах
- "За" утверждение соглашения проголосовали 338 депутатов
Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое недавно подписали США и Украина. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в четверг, 8 мая.
Он отметил, что "за" отдали свои голоса 338 нардепов.
Таким образом, сегодня парламент ратифицировал именно межправительственное соглашение, которое позволит создать Инвестиционный фонд.
Голосование по фракциям:
- "Слуга народа" - 210;
- "Европейская солидарность" - 23;
- "Батькивщина" - 22;
- "Платформа за жизнь и мир" - 18;
- "За будущее" - 10;
- "Голос" - 12;
- "Доверие" - 18;
- "Восстановление Украины" - 12;
- Внефракционные - 13.
Министр экономики Юлия Свириденко во время выступления с трибуны Рады перед голосованием заверила, что соглашение заключено в интересах Украины.
"Президент Владимир Зеленский абсолютно четко дал задание по этому соглашению, а именно: абсолютное равноправие сторон и уважение к национальным интересам Украины", - сказала она.
Соглашение о полезных ископаемых - новости по теме
Как писал Главред, 30 апреля Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.
Как сообщали в Reuters, финансовая выгода от сделки о недрах может наступить не ранее чем через 10 лет.
По данным The Wall Street Journal, после подписания двустороннего соглашения между США и Украиной первыми будут реализованы именно нефтегазовые проекты. Однако сначала должен быть создан специальный Инвестиционный фонд восстановления - только после этого Украина сможет привлекать иностранных инвесторов.
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Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
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