Историческое решение: Рада утвердила соглашение о недрах между США и Украиной

"За" отдали свои голоса 338 народных депутатов.

https://glavred.info/ukraine/istoricheskoe-reshenie-rada-utverdila-soglashenie-o-poleznyh-iskopaemyh-10662851.html Ссылка скопирована

ВРУ ратифицировала соглашение о недрах между США и Украиной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Основное:

Верховная Рада ратифицировала соглашение с США о недрах

"За" утверждение соглашения проголосовали 338 депутатов

Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое недавно подписали США и Украина. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в четверг, 8 мая.

Он отметил, что "за" отдали свои голоса 338 нардепов.

видео дня

Таким образом, сегодня парламент ратифицировал именно межправительственное соглашение, которое позволит создать Инвестиционный фонд.

Ратификация соглашения об ископаемых / Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 210;

"Европейская солидарность" - 23;

"Батькивщина" - 22;

"Платформа за жизнь и мир" - 18;

"За будущее" - 10;

"Голос" - 12;

"Доверие" - 18;

"Восстановление Украины" - 12;

Внефракционные - 13.

Голоса по фракциям / Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Министр экономики Юлия Свириденко во время выступления с трибуны Рады перед голосованием заверила, что соглашение заключено в интересах Украины.

"Президент Владимир Зеленский абсолютно четко дал задание по этому соглашению, а именно: абсолютное равноправие сторон и уважение к национальным интересам Украины", - сказала она.

Соглашение о полезных ископаемых - новости по теме

Как писал Главред, 30 апреля Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.

Как сообщали в Reuters, финансовая выгода от сделки о недрах может наступить не ранее чем через 10 лет.

По данным The Wall Street Journal, после подписания двустороннего соглашения между США и Украиной первыми будут реализованы именно нефтегазовые проекты. Однако сначала должен быть создан специальный Инвестиционный фонд восстановления - только после этого Украина сможет привлекать иностранных инвесторов.

Читайте также:

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред