Соглашение об ископаемых: СМИ узнали, что будет реализовано первым

Первыми стартуют нефтегазовые проекты, потому что их проще реализовать даже в условиях войны.

https://glavred.info/politics/soglashenie-ob-iskopaemyh-smi-uznali-chto-budet-realizovano-pervym-10661291.html Ссылка скопирована

Нефтегазовые проекты в Украине будут реализованы первыми / Коллаж: Главред, фото: Главред

Кратко:

США и Украина подписали соглашение по нефтегазовым проектам

Для начала инвестиций нужно ратифицировать соглашение и создать фонд

Трамп продолжит обмен разведданными для защиты бизнеса

После подписания двустороннего соглашения между США и Украиной первыми будут реализованы именно нефтегазовые проекты. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, которые объясняют выбор простотой реализации: "их легче осуществить".

В то же время, как отмечает издание, до начала поступления финансирования необходимо, чтобы документ был ратифицирован Верховной Радой. Кроме того, должен быть создан специальный Инвестиционный фонд восстановления - только после этого Украина сможет привлекать иностранных инвесторов.

видео дня

WSJ называет подписание этого соглашения дипломатической победой как Киева, так и президента США Дональда Трампа. Благодаря договоренности он "может продолжить обмен разведданными с Украиной, чтобы защитить компании, которые будут работать на территории нашего государства".

"Но в случае подписания мирного соглашения отдача может быть большой. В Украине содержится 20 из 50 видов минерального сырья, которые считаются критически важными, включая титан, литий и уран", - подчеркивает WSJ.

Соглашение об ископаемых / Инфографика: Главред

Вместе с тем, американские чиновники предупреждают: бизнес из США может не спешить с инвестициями из-за постоянной опасности от российских атак.

Соглашение об ископаемых - что известно

Как сообщал Главред, 1 мая Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс заявила, что соглашение о полезных ископаемых не связано с процессом урегулирования войны в Украине.

Ранее в этом году попытка подписания соглашения сорвалась из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Впоследствии Зеленский встречался с американским лидером в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска.

Читайте также:

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред