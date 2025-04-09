'Прекратите стучать пальцем': Зеленский ответил на обвинения в срыве соглашения с США

Президент отметил, что одним из главных условий соглашения о недрах является паритет в управлении фондом.

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Зеленский дал отпор критике Бессента / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Что сказал Зеленский:

Переговоры между Украиной и США по соглашению о недрах состоятся в Вашингтоне 11-12 апреля

Цель переговоров - определить основные принципы соглашения

Основным требованием Украины является паритетное управление фондом 50/50

Технический раунд переговоров между Украиной и США по соглашению о недрах состоится в Вашингтоне 11-12 апреля. Делегацию возглавит заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, пишет Суспильне.

Эти переговоры станут первой встречей технических команд, на которой будут обсуждать основные принципы соглашения. Президент Зеленский отметил, что в соглашении должно быть обеспечено паритетное управление - 50/50, независимо от того, кто вкладывает средства.

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"Должен быть паритет. Не важно, откуда ты берешь деньги. И если ты партнер в фонде, в котором все должно быть 50/50 - нельзя просто забрать то, что было. Можно рассчитывать на модернизацию, добычу будущую", - сказал он.

Соглашение о недрах / Инфографика: Главред

Ответ на упрек Бессента

Зеленский также ответил на критику министра финансов США Скотта Бессента, который заявил, что Украина должна была подписать соглашение до визита президента Украины в Белый дом. Президент заявил, что считает такой подход неправильным и не считает Украину страной второго сорта.

"Я считаю, проблемы господина Бесента в его подходе. Он сказал: "Вы сейчас должны это подписать". Я скрывать не буду: у меня есть разные черты, как и у каждого человека, присутствующего здесь. Мои коллеги знают, что стучать пальцем по договору и говорить, что нужно подписать сейчас - на это я мог только ответить: "Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно". Видимо, он ожидал другого диалога, но я не считаю Украину третьесортной страной, мы должны общаться на равных", - отметил Зеленский.

Президент также прокомментировал высказывание Бессента о том, что он не получает хороших советов от своих советников. Он рассказал, что до встречи с Бессентом провел консультации с министром финансов и премьер-министром Украины.

"В то утро (в день встречи с Бессентом в Киеве 12 февраля - Главред) у меня были два диалога - с министром финансов и премьер-министром. Почему только с ними двумя? Потому что у них были две встречи с Бессентом еще до меня. Поэтому я попросил их команды ознакомить меня с положительными и отрицательными сторонами этого документа. И они мне рассказали коротко, не все, но этого мне было достаточно, чтобы понять, что он еще не готов", - пояснил Зеленский.

Соглашение о редкоземельных металлах - последние новости

Как сообщал Главред, Украине будет помогать юридическая фирма при подписании соглашения с США о полезных ископаемых. Сейчас, по словам президента Украины, три компании согласились работать с Украиной, но будет выбрана одна из них.

Также украинские официальные лица посетят США в конце этой недели для обсуждения соглашения о полезных ископаемых. Визит запланирован на 11-12 апреля.

Кроме этого, Украина уже определила свое видение текста будущего соглашения о полезных ископаемых. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что соглашение не должно противоречить курсу Украины на вступление в Евросоюз.

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