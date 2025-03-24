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Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых имеет большой недостаток - WSJ

Алёна Воронина
24 марта 2025, 10:34
3231
Редкоземельные ресурсы будет трудно добывать, если война в Украине не завершится.
Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых имеет большой недостаток - WSJ
Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых имеет один большой недостаток/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, depositphotos.com/ua

Кратко:

  • В WSJ назвали основной недостаток соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых
  • Большинство таких ресурсов либо на оккупированных территориях, либо на территориях, находящихся под угрозой оккупации

Президент США Дональд Трамп дал понять, что он готов поставлять больше оружия Украине в обмен на то, что Украина предоставит ему доступ к редкоземельным металлам. Однако - без завершения войны в Украине реализовать это соглашение на практике будет сложно.

Об этом пишет The Wall Street Journal. В издании отмечают, что многие интересные для США ресурсы расположены либо на украинских территориях, которые уже оккупировала страна-агрессор Россия, либо на тех, которые находятся под угрозой захвата врагом.

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"Многие из минералов расположены в районах, которые находятся либо под российской оккупацией, либо под угрозой наступления России. Доступ к ценным украинским природным ресурсам частично будет зависеть от битвы за восток Украины, где российские войска сейчас продвигаются", - отмечается в материале.

В частности, речь идет именно о редкоземельных металлах, которые очень важны в высокотехнологичных отраслях - обороне, возобновляемой энергетике и других. Как известно, Трамп больше всего заинтересован именно в таких ресурсах.

"Никто не сможет добывать и перерабатывать материалы. Эти активы будут труднодоступны без прочного мира в Украине. Прекращения огня недостаточно", - отметил эксперт Международного института стратегических исследований Вольф-Кристиан Паес.

Переговоры Украины и США о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, в Саудовской Аравии вечером в воскресенье, 23 марта, состоялись переговоры Украины и США. Эти переговоры состоялись перед встречей американской и российской делегаций.

После переговоров Умеров рассказал первые подробности. Министр обороны Украины Рустем Умеров сделал первое заявление после переговоров и заявил, что этот разговор был конструктивным и содержательным. Стороны обсудили ключевые вопросы, в частности энергетику.

"Задача Президента Украины Владимира Зеленского - достижение достойного и длительного мира для нашего государства и людей, а значит для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью", - написал Умеров.

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Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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