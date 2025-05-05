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Маркарова о соглашении о недрах: "Это будет настоящее партнерство 50 на 50"

Виталий Кирсанов
5 мая 2025, 10:54
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По мнению Маркаровой, соглашение станет важной частью будущих гарантий безопасности.
Маркарова прокомментировала соглашение о недрах
Маркарова прокомментировала соглашение о недрах / Коллаж: Главред, фото: minfin.gov.ua, pixabay.com, ОП

Что сказала Маркарова:

  • Будущие инвестиции США будут зачислены как взнос в фонд
  • Украина будет вкладывать средства из новых лицензий и проектов

Соглашение о полезных ископаемых и экономическом партнерстве - важная часть более широкой архитектуры безопасности. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телеканала CBS, передает Укринформ.

Комментируя заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия "доведет войну до нужного результата", Маркарова отметила: "Не имеет значения, как мы интерпретируем то, что он говорит".

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Посол отметила, что "мы просто должны понимать, что он является угрозой не только для Украины, но и для всех, кто считает, что нации должны жить мирно, не оспаривать границы друг друга и сосредоточиться на экономическом сотрудничестве". Она добавила, что "Путин делает это вместе с Ираном и Северной Кореей. Они этого не скрывают. Они поддерживают другие террористические режимы".

Маркарова также прокомментировала недавно подписанное соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых. Она заверила, что это будет настоящее партнерство 50 на 50.

"Будущие инвестиции США, включая военные контракты, будут зачислены как взнос в фонд. А Украина будет вкладывать средства из новых лицензий и проектов", - сказала она.

По ее словам, "это соглашение об экономическом партнерстве само по себе является очень важной частью более широкой архитектуры безопасности", а фонд будет успешным, если Украина будет стабильной и мирной. Поэтому, как отмечает Маркарова, в определенном смысле, это соглашение - важная часть будущих гарантий безопасности.

Она добавила, что Украина и США "очень активно" работают над тем, чтобы соглашение заработало как можно скорее.

Соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США - главное

Напомним, в ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления. Документ предусматривает равноправное сотрудничество, совместное принятие решений и использование ресурсов исключительно на развитие Украины.

Также соглашение не предусматривает долговых обязательств для Украины и исключает приватизацию стратегических предприятий. Фонд будет работать на принципах прозрачности и партнерства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта инициатива принесет большую прибыль, чем ранее предоставленные пакеты помощи. Владимир Зеленский добавил, что договоренности по редкоземельным металлам стали первым практическим результатом его встречи с Трампом в Ватикане, а само соглашение прошло существенную доработку и приобрело выгодный для Украины формат.

Как сообщал Главред, нардеп Ярослав Железняк рассказал, что текст соглашения и устава депутаты не увидят, а созданный фонд будет зарегистрирован в США. Кроме этого, соглашение по полезным ископаемым не содержит гарантий безопасности и не имеет срока действия.

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Кто такая Оксана Маркарова

Оксана Маркарова — украинский государственный деятель и финансист.

Родилась 28 октября 1976 года в городе Ровно. Первое образование получила в Киево-Могилянской Академии, где стала магистром экологических наук. Затем училась в Индианском университете в Блумингтоне, США. Там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли, пишет Википедия.

С 1998 по 1999 год и с 2001 по 2003 год занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund, а в 2000 году проходила практику во Всемирном банке.

В 2003 году возглавила инвестиционную группу ITT.

С марта 2015 по апрель 2016 года занимала должность заместителя министра — руководителя аппарата Министерства финансов Украины.

29 апреля 2016 года в новом правительстве была назначена на должность первого заместителя министра финансов Украины.

8 июня 2018 года была назначена исполняющей обязанности министра финансов Украины.

22 ноября 2018 года была утверждена на должности министра финансов Украины. Сохранила свою должность в правительстве Алексея Гончарука.

4 марта 2020 года - отправлена в отставку вместе с большей частью правительства.

25 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
В 2021 году Оксана Маркарова вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время".

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