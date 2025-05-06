Украина уже получила бонус: Загородний рассказал о пользе соглашения о недрах

Соглашение о полезных ископаемых однозначно лучше, чем Будапештский меморандум.

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Тарас Загородний сказал, есть ли польза Украине от соглашения о недрах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Вы узнаете:

Какую выгоду уже получила Украина от соглашения о недрах

Как трансформировались отношения США и Украины

Соглашение о недрах, которое подписали Киев и Вашингтон, ничего не дает Украине. Об этом комментарии Главреду сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Нужно отдать должное нашей дипломатии, поскольку был подписан отличный документ, в котором ничего не понятно, но очень интересно, и это соглашение однозначно лучше, чем Будапештский меморандум. Логика подписанного документа именно такая, на какой изначально настаивала Украина: мы подписываем документ, и, только если нам оказывается военная помощь и предусмотрены какие-то обязательства перед нами, мы будем готовы рассмотреть возможность сотрудничества с американскими компаниями, если нет – до свидания", - объяснил Загородний.

По его словам, сразу после подписания соглашения произошли благоприятные для Украины события. А именно - президент США Дональд Трамп одобрил сделку по продаже Украине американского оружия на 50 миллионов долларов.

"Наши отношения с США переходят в товарно-денежные: есть деньги – у нас любовь с американцами на час-два или больше, нет денег – нет никакой любви и отношений, и американские компании тут вообще не нужны. Есть британцы, французы, норвежцы, шведы – мы лучше будем кооперироваться с ними. Пока что так. Но в будущем, возможно, наши отношения с американцами будут носить другой характер", - считает эксперт.

При этом Загородний считает, что время играет на Украину.

"Трамп просто добивает Россию. Плюс – продажа нам американского оружия. По сути, от США нам нужно только оружие. И чтобы не путались под ногами со своими "мирными предложениями". И все. Нам не надо их "миротворчество" – нам нужно оружие", - сказал он.

"В общем, соглашение о недрах не даст Украине ничего, кроме разрешения Трампа продавать оружие. Но нам больше ничего и не надо", - резюмировал Загородний.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о последствиях подписания соглашения о недрах для Украины:

Соглашение о недрах - последние новости

Как сообщал Главред, 30 апреля Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.

Как пишет Reuters, финансовая выгода от соглашения о недрах может наступить не ранее чем через 10 лет.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал подписанный с Украиной договор о создании совместного Инвестиционного фонда реконструкции "историческим соглашением об экономическом партнерстве" между странами. По его словам, "это соглашение четко сигнализирует России о том, что администрация Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе".

В Украине опубликовали текст проекта соглашения с США, предусматривающего развитие месторождений 57 видов полезных ископаемых. Документ, который должен быть ратифицирован Верховной Радой, также содержит положение о военной помощи США, которая может засчитываться как взнос в фонд.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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