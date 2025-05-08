"Заводить с ним ребёнка": молодая певица заговорила о романе с Киркоровым

Молодая певица рассказала, что же у нее с Филиппом Киркоровым.

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Филипп Киркоров - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Люся Чеботина отрицает роман с Киркоровым

Какие у них отношения

Российская певица Люся Чеботина поделилась, что у нее с певцом Филиппом Киркоровым, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, только рабочие отношения.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, певица подчеркнула, что все разговоры о романе с путинистом ложь.

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"Филипп — мой друг, с которым я имею честь общаться, вдохновляться им, черпать у него знания и опыт, но он не является моим продюсером. И мы не собираемся заводить с ним ребёнка, как об этом говорят", — сообщила Люся.

Люся Чеботина сотрудничает с Филиппом Киркоровым / фото: instagram.com, Люся Чеботина

Также Чеботина отметила, что у нее нет богатого возлюбленного.

"Я не встречаюсь ни с каким женатым дедушкой, и у меня нет продюсера или спонсора", — добавила певица.

Киркоров также помогает развивать карьеру Овсянниковой / фото: instagram.com, Марго Овсянникова

Также она высказалась и о том, что ее считают высокомерной.

"Хватит приписывать мне высокомерие, звёздную болезнь и то, что я себя считаю неповторимой", — подытожила подопечная Киркорова.

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Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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