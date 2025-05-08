"Заводить с ним ребёнка": молодая певица заговорила о романе с Киркоровым

Кратко:
- Люся Чеботина отрицает роман с Киркоровым
- Какие у них отношения
Российская певица Люся Чеботина поделилась, что у нее с певцом Филиппом Киркоровым, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, только рабочие отношения.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, певица подчеркнула, что все разговоры о романе с путинистом ложь.
"Филипп — мой друг, с которым я имею честь общаться, вдохновляться им, черпать у него знания и опыт, но он не является моим продюсером. И мы не собираемся заводить с ним ребёнка, как об этом говорят", — сообщила Люся.
Также Чеботина отметила, что у нее нет богатого возлюбленного.
"Я не встречаюсь ни с каким женатым дедушкой, и у меня нет продюсера или спонсора", — добавила певица.
Также она высказалась и о том, что ее считают высокомерной.
"Хватит приписывать мне высокомерие, звёздную болезнь и то, что я себя считаю неповторимой", — подытожила подопечная Киркорова.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
Вас может заинтересовать:
- "Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место
- Наталья Могилевская стала блондинкой и покорила своим видом - детали
- "Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред