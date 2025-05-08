Россияне в истерике: Гузеева сбежала из России

Кратко:
- Куда сбежала Гузеева
- Почему россияне бьются в истерике
Российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая внесена в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, сбежала из террористической России.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, актриса и ведущая выехала из РФ в Германию. Гузеева ходит по ресторанам и наслаждается жизнью подальше от своей террористической родины.
Российские поклонники Гузеевой, впрочем, возмутились. Ведь вместо патриотического и скрепного парада на Красной площади, актриса отправилась прямиком в Германию. Она опубликовала несколько сториз, где показала свой досуг.
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Напомним, ранее Главред писал, что Ларису Гузееву заметили в МВДизраильского города Хайфа, где ранее на миграционной проверке засветился Джиган. Медиа также отмечает, что сама ведущая ранее в своем фирменном стиле отреагировала на слухи об эмиграции, назвав дебилами тех, кто "собирает сплетни".
Ранее также телеведущая Роза Сябитова рассказала, что после совместных съемок у ее коллеги Ларисы Гузеевой и комика Гарика Харламова, которые в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, завязалась дружба.
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