Россияне в истерике: Гузеева сбежала из России

Актриса отправилась прямиком в Германию, где отметит "День победы".

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Гузеева сбежала из России / Коллаж Главред, фото Instagram/_larisa_guzeeva

Кратко:

Куда сбежала Гузеева

Почему россияне бьются в истерике

Российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая внесена в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, сбежала из террористической России.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, актриса и ведущая выехала из РФ в Германию. Гузеева ходит по ресторанам и наслаждается жизнью подальше от своей террористической родины.

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Гузеева покинула Россию / Фото Instagram/_larisa_guzeeva_

Российские поклонники Гузеевой, впрочем, возмутились. Ведь вместо патриотического и скрепного парада на Красной площади, актриса отправилась прямиком в Германию. Она опубликовала несколько сториз, где показала свой досуг.

Лариса Гузеева в Германии на 9 мая / Фото Instagram/_larisa_guzeeva_

Гузеева покинула Россию / Фото Instagram/_larisa_guzeeva_

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Напомним, ранее Главред писал, что Ларису Гузееву заметили в МВДизраильского города Хайфа, где ранее на миграционной проверке засветился Джиган. Медиа также отмечает, что сама ведущая ранее в своем фирменном стиле отреагировала на слухи об эмиграции, назвав дебилами тех, кто "собирает сплетни".

Ранее также телеведущая Роза Сябитова рассказала, что после совместных съемок у ее коллеги Ларисы Гузеевой и комика Гарика Харламова, которые в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, завязалась дружба.

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