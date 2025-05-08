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Путин остался без ПВО накануне парада, Москва почти неприкрыта - Жданов

Анна Косик
8 мая 2025, 15:28
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Украина может использовать свои возможности для ударов по РФ в сакральный для Путина день.
Парад в Москве, беспилотник
Удар по Москве 9 мая будет политическим шагом со стороны Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сказал Жданов:

  • Украине целесообразно бить по России 9 мая
  • Москва осталась без надлежащей защиты ПВО после атаки 7 мая

9 мая, в сакральную для кремлевского диктатора Владимира Путина и всей страны-агрессора России дату, в Москве планируют провести парад. Учитывая то, насколько это важное для врага событие, Украина должна воспользоваться моментом.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, в этот день ВСУ будет целесообразно наносить удары по территории РФ.

видео дня

"Если говорить о целесообразности наших ударов по России, по Москве в частности, 9 мая, то она очевидна. Впрочем, главное - чтобы гости Путина на Красной площади услышали работу российской ПВО: как только они услышат первый хлопок ПВО, эти гости начнут расползаться, как тараканы по щелям с этой Красной площади, и парад будет сорван. Это политический шаг", - пояснил он.

Жданов отметил, что вчера, 7 мая, в Минобороны России заявили о якобы сбитии 447 дронов и крылатых ракет. При этом в РФ горят заводы и во время атаки удалось даже задеть Кубинку.

"Аэродром в Кубинке - это место дислокации авиационной бригады, которая, во-первых, прикрывает Москву истребителями, а, во-вторых, на этом аэродроме базируется образцово-показательная эскадрилья "Русские витязи". Эти "Русские витязи" должны были изображать трехцветный флаг России на параде 9 мая. А теперь, получается, Путин остался без ПВО, и теперь Москва практически неприкрыта", - добавил эксперт.

Возможность удара Украины по Москве 9 мая - что известно

Напомним, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что 9 мая Украина может применить беспилотники против Москвы с целью дестабилизации работы местных аэропортов.

Накануне ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий оценил шансы на удары по параду в Москве как низкие.

Ранее, как писал Главред, авиационный специалист Валерий Романенко сказал, что есть все шансы, что в день парада 9 мая хотя бы один-два беспилотника смогут снова достичь Москвы, и этого будет достаточно, чтобы вызвать панику и нарушить торжественные мероприятия.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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