Как за 10 дней вырастить микрозелень: садовод поделился необычным способом

Садовод Саймон Акеройд рассказал, как вырастить микрозелень подсолнечника всего за 10 дней, используя доступные в супермаркетах продукты.

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Как вырастить микрозелень на подоконнике / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие культуры можно выращивать дома

Как вырастить микрозелень

Пошаговый метод выращивания микрозелени подсолнечника

Чтобы выращивать полезные растения, совсем не обязательно иметь большой сад. Даже несколько небольших участков возле вашего дома или в квартире - например, подоконник или балкон - могут стать отличными местами для выращивания зелени.

Главред узнал, как вырастить микрозелень за 10 дней.

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Иметь под рукой свежие травы или овощи во время приготовления пищи - это не только удобно, но и полезно. Вам не придется каждый раз бежать в магазин за недостающим ингредиентом, ведь достаточно просто сорвать несколько листочков и добавить в блюдо.

Кроме удобства, домашнее выращивание зелени - это также шаг к более экологичному образу жизни. Вы уменьшаете количество мусора, который образуется от пластиковой упаковки магазинных овощей. А многие культуры - от базилика до помидоров или даже салата - прекрасно растут прямо на подоконнике.

В частности, можно выращивать дома и микрозелень - молодые побеги, богатые витаминами и минералами. Один из лучших примеров - микрозелень подсолнечника. Она содержит магний и железо, поэтому станет идеальным дополнением к любому блюду.

В своем видео в Instagram эксперт по садоводству Саймон Акеройд поделился простым способом, как вырастить такую микрозелень менее чем за полторы недели. Он показал, как за 10 дней выращивает ростки подсолнечника, используя обычные семена из супермаркета.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

Для выращивания он советует использовать небольшие деревянные коробки из-под сыра (например, камамбера), которые часто продаются в супермаркетах. Эти ящики имеют пористую структуру, поэтому не требуют дренажных отверстий, а значит, подходят для простого и неприхотливого выращивания прямо на кухне или подоконнике.

Как вырастить микрозелень:

Насыпьте грунт в коробку из-под сыра. Равномерно распределите на поверхности плотный слой семян подсолнечника. Чтобы стимулировать прорастание, накройте коробку или поставьте ее под другую - Саймон советует складывать коробки друг на друга. Через три дня снимите верхние коробки и оставьте ростки еще на неделю. Поставьте их на солнечный подоконник для дальнейшего роста.

Смотрите видео, где Саймон Акеройд рассказывает, как вырастить микрозелень за 10 дней:

По словам Саймона, уже через 10 дней можно собрать урожай. Микрозелень подсолнечника идеально подходит для добавления в салаты, сэндвичи, смузи или как декоративно-вкусовой акцент на основных блюдах.

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Кто такой Саймон Акеройд? Саймон Акеройд - автор книг о садоводстве, который предлагает практические советы для садоводов. Его последняя книга "Выращивайте свои продукты". На Instagram-страницу Саймона подписано 979 тысяч пользователей.

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