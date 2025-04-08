Копать не нужно: как вырастить картофель по уникальному японскому методу

Если вы хотите вырастить много картофеля без особых усилий — японский метод станет настоящим открытием для вашего огорода.

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Как выращивают картофель в Японии / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как выращивают картофель в Японии

В чем плюсы этого способа

Выращивание картофеля может быть не только эффективным, но и удобным — особенно если использовать проверенные методы из других стран. Один из таких — уникальный японский способ, который позволяет собирать богатый урожай даже на небольших участках.

Как выращивают картофель в Японии?

В условиях ограниченного пространства японцы придумали особый способ посадки картофеля, позволяющий экономить место и при этом получать больше клубней. Основной принцип метода — вертикальное выращивание в ящиках, контейнерах или насыпях, пишет портал На пенсии. Такой подход идеально подходит для дачников, у которых нет больших огородов.

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Какие есть хитрости при посадке картофеля?

В основе метода — послойная грядка. На дно ящика или контейнера укладывают солому или перепревшие растительные остатки. Это не только дренаж, но и природное удобрение. Сверху — слой компоста, затем – грунт. В этот плодородный "сэндвич" высаживают клубни картофеля на небольшой глубине.

По мере роста растения землю нужно постепенно подсыпать, формируя возвышенность. Такая система сохраняет влагу, сокращает количество поливов и позволяет растениям получать максимум питательных веществ

Этот способ особенно удобен тем, что картофель не нужно выкапывать — достаточно аккуратно разгрести насыпь или достать клубни из ящика вручную.

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Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

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