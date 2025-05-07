Зелень будет свежей неделями: найдено секретное место для хранения

Вы узнаете:
- Как правильно хранить зелень, чтобы она дольше оставалась свежей
- Чем промыть зелень от бактерий
Свежая зелень - незаменимый продукт на кухне, особенно весной, когда выбор разного молодого лука или петрушки достаточно велик. Однако, свежие травы могут быстро портиться и терять свои полезные свойства, если неправильно хранить. Главред со ссылкой на Express.co.uk узнал о секретном хранении зелени, благодаря которому ваша петрушка или перья лука будут свежими до двух недель.
Чтобы зелень не испортилась, многие хозяйки ее замораживают, однако женщина в TikTok @violet.cooks поделилась более простым способом.
Прежде всего автор видео в соцсети рекомендует хорошо промыть зелень от бактерий. Она использует воду и немного уксуса.
После промывки зелени женщина обрезает нижнюю часть стеблей, чтобы листья зелени могли впитывать влагу во время хранения, а затем заворачивает свежие травы в бумажное полотенце.
Бумажное полотенце впитывает лишнюю влагу, а затем помогает поддерживать оптимальную влажность, чтобы зелень не высохла и не испортилась.
Завернутые во влажное бумажное полотенце травы можно положить в зип-пакет для сэндвичей. Далее вытесните как можно больше воздуха из пакета и плотно закройте его. Зелень можно поместить в холодильник и смело добавлять в различные блюда.
Как правильно хранить зелень - смотрите видео:
@violet.cooks Бактерии, кислород и тепло являются одними из главных виновников того, что ваша еда быстро портится. Вот несколько простых советов по хранению продуктов, чтобы ограничить пищевые отходы и сократить расходы на продукты! #foodwaste#foodstorage♬ a punk - 3 минуты аудио
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