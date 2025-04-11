Даже почва не понадобится: как вырастить 'бесконечный' лук из остатков

Простой способ поможет уменьшить пищевые отходы и гарантирует свежую зелень за 7 дней.

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Как вырастить лук дома из магазинных остатков / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

Почему не стоит выбрасывать отходы от лука

Как вырастить бесконечное количество зеленого лука дома

Как ухаживать за луком

Зеленый лук - любимый ингредиент многих блюд: от салатов и сэндвичей до супов и карри. Но вместо того, чтобы постоянно покупать новые пучки в супермаркете, вы можете выращивать его самостоятельно прямо на подоконнике.

Главред узнал, как вырастить бесконечный лук.

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Один из пользователей TikTok поделился чрезвычайно простым и эффективным методом, который позволяет иметь постоянный запас этого ароматного овоща - и это не требует ни сада, ни специальных навыков. Все, что нужно для старта, - это пучок зеленого лука, который вы только что купили в супермаркете, пишет Daily Express.

Вместо того, чтобы выбрасывать остатки, используйте их как посадочный материал. Особенно ценной является нижняя часть стебля - та, где находятся белые корневые кончики. Вам понадобится:

Пучок зеленого лука с корешками (купленный в магазине или на рынке),

Стеклянная банка или небольшой стакан,

Чистая вода,

Окно с достаточным количеством дневного света.

Когда вы готовите блюдо и обрезаете зеленую часть лука, не выбрасывайте остатки с корешками. Именно они - основа "бесконечного" источника зелени. Обрежьте стебель, оставив примерно 5 см над корешками, и поместите эти обрезки в стакан с водой так, чтобы только корешки были погружены.

Поставьте емкость на светлое место - например, на кухонный подоконник. Уже через несколько дней вы увидите, как из центра обрезков начинает прорастать свежая зелень.

Смотрите видео, как вырастить лук на подоконнике:

Примерно через неделю - новую зелень можно будет срезать и добавлять в блюда. И главное: после срезки лук будет продолжать расти снова и снова - достаточно лишь поддерживать надлежащие условия.

Как ухаживать за луком

Регулярно меняйте воду - минимум раз в неделю, а лучше - каждые 3-4 дня, чтобы избежать неприятного запаха и предотвратить развитие плесени.

- минимум раз в неделю, а лучше - каждые 3-4 дня, чтобы избежать неприятного запаха и предотвратить развитие плесени. Следите, чтобы корешки были погружены в воду , но не стебель - иначе он может загнить.

, но не стебель - иначе он может загнить. Поставьте стакан на светлое место , но избегай прямого солнца в жаркие дни, чтобы избежать перегрева воды.

, но избегай прямого солнца в жаркие дни, чтобы избежать перегрева воды. Можно пересадить в грунт, если хотите более устойчивый и длительный результат.

Сколько хранятся фрукты и овощи в морозилке / Инфографика: Главред

Почему стоит попробовать

Кроме очевидной экономии, выращивание лука дома имеет еще несколько преимуществ:

Уменьшение количества пищевых отходов - вы используете то, что обычно попадает в мусорку.

Постоянное наличие свежей зелени - всегда под рукой для салатов, супов или бутербродов.

Собственноручно выращенная еда - это всегда приятно, полезно и экологично.

Этот лайфхак особенно актуален для тех, кто хочет попробовать себя в "городском" садоводстве или имеет ограниченное пространство на кухне. Он не требует горшков, почвы или специального ухода, но дает результат уже через несколько дней.

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