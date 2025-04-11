Даже почва не понадобится: как вырастить 'бесконечный' лук из остатков

Вы узнаете:
- Почему не стоит выбрасывать отходы от лука
- Как вырастить бесконечное количество зеленого лука дома
- Как ухаживать за луком
Зеленый лук - любимый ингредиент многих блюд: от салатов и сэндвичей до супов и карри. Но вместо того, чтобы постоянно покупать новые пучки в супермаркете, вы можете выращивать его самостоятельно прямо на подоконнике.
Главред узнал, как вырастить бесконечный лук.
Один из пользователей TikTok поделился чрезвычайно простым и эффективным методом, который позволяет иметь постоянный запас этого ароматного овоща - и это не требует ни сада, ни специальных навыков. Все, что нужно для старта, - это пучок зеленого лука, который вы только что купили в супермаркете, пишет Daily Express.
Вместо того, чтобы выбрасывать остатки, используйте их как посадочный материал. Особенно ценной является нижняя часть стебля - та, где находятся белые корневые кончики. Вам понадобится:
- Пучок зеленого лука с корешками (купленный в магазине или на рынке),
- Стеклянная банка или небольшой стакан,
- Чистая вода,
- Окно с достаточным количеством дневного света.
Когда вы готовите блюдо и обрезаете зеленую часть лука, не выбрасывайте остатки с корешками. Именно они - основа "бесконечного" источника зелени. Обрежьте стебель, оставив примерно 5 см над корешками, и поместите эти обрезки в стакан с водой так, чтобы только корешки были погружены.
Поставьте емкость на светлое место - например, на кухонный подоконник. Уже через несколько дней вы увидите, как из центра обрезков начинает прорастать свежая зелень.
Смотрите видео, как вырастить лук на подоконнике:
@zerowastestore Never buy green onion from the store again! Вот как иметь бесконечный запас ? Сохраните донышки, поместите в банку и накройте водой. Меняйте воду каждые 2-3 дня, и через неделю у вас будет совершенно новый зеленый лук! #foodwaste#zerowaste#plantbased#homegarden#gardening#sustainableliving♬ оригинальный звук - taolee
Примерно через неделю - новую зелень можно будет срезать и добавлять в блюда. И главное: после срезки лук будет продолжать расти снова и снова - достаточно лишь поддерживать надлежащие условия.
Как ухаживать за луком
- Регулярно меняйте воду - минимум раз в неделю, а лучше - каждые 3-4 дня, чтобы избежать неприятного запаха и предотвратить развитие плесени.
- Следите, чтобы корешки были погружены в воду, но не стебель - иначе он может загнить.
- Поставьте стакан на светлое место, но избегай прямого солнца в жаркие дни, чтобы избежать перегрева воды.
- Можно пересадить в грунт, если хотите более устойчивый и длительный результат.
Почему стоит попробовать
Кроме очевидной экономии, выращивание лука дома имеет еще несколько преимуществ:
- Уменьшение количества пищевых отходов - вы используете то, что обычно попадает в мусорку.
- Постоянное наличие свежей зелени - всегда под рукой для салатов, супов или бутербродов.
- Собственноручно выращенная еда - это всегда приятно, полезно и экологично.
Этот лайфхак особенно актуален для тех, кто хочет попробовать себя в "городском" садоводстве или имеет ограниченное пространство на кухне. Он не требует горшков, почвы или специального ухода, но дает результат уже через несколько дней.
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Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
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