Не упадет ни одной слезинки: как быстро нарезать лук и не "расплакаться"

Чтобы не плакать во время нарезания лука, стоит обратить внимание на несколько действенных советов.

https://glavred.info/lifehack/ne-upadet-ni-odnoy-slezinki-kak-bystro-narezat-luk-i-ne-rasplakatsya-10648982.html Ссылка скопирована

Почему лук вызывает слезы при нарезании / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как нарезать лук без дискомфорта для глаз

Какой нож лучше использовать для нарезки лука

Лук - один из основных продуктов на кухне. Его добавляют практически в каждое блюдо, ведь он имеет специфический вкус, добавляет пикантности и остроты. Но во время чистки и нарезки лука глаза начинают сильно слезиться, кроме того, остается стойких запах овоща на дощечке или руках. Главред узнал, как нарезать лук без дискомфорта для глаз и сильного запаха.

Автор контента в Instagram @kelseynixon рекомендует замочить лук в ледяной воде примерно на 10 минут после нарезки.

видео дня

"Лук содержит соединения серы, которые высвобождаются в воздух, когда вы его режете. Эти соединения смешиваются с влагой в ваших глазах, создавая мягкую форму серной кислоты, которая приводит к ощущению жжения. Когда вы замачиваете лук в ледяной воде, холодная температура помогает замедлить реакцию, которая высвобождает эти раздражающие соединения. Кроме того, вода разбавляет некоторые соединения серы, уменьшая интенсивность укуса лука", - объяснили в Parade.

Известно, что вымоченный лук в воде становится хрустящим и мягким, что хорошо подходит для салатов или бутербродов.

А лучше всего то, что этот способ также уменьшает любое затяжное послевкусие и запах из ротовой полости. Вы можете наслаждаться луком во время обеда и не беспокоиться о том, что он испортит вам весь день.

Как убрать затяжное послевкусие лука - смотрите видео:

Если хотите нарезать лук без дискомфорта для глаз, специалисты рекомендуют охлаждать овощ перед нарезкой в течение 30 минут. С помощью этого метода замедляется действие ферментов серы, в результате чего уменьшается вероятность того, что вы будете плакать из-за лука.

Кроме того, эксперты рекомендуют использовать самый острый нож, ведь тупой измельчает клетки лука, а не нарезает их.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред