Ошибается большинство: как правильно жарить грибы с луком

Вы узнаете:
- В какой последовательности нужно обжаривать грибы и лук
- Как правильно поджарить грибы на сковородке
Грибы с луком вкусное и довольно популярное сочетание, которое используется во многих блюдах. Во время приготовления хозяйки часто применяют привычную схему: сперва обжаривают лук, а затем и сами грибы.
Главред выяснил, что это является большой ошибкой и узнал, что первое обжаривать: лук или грибы. Об этом рассказал ведущий YouTube-канала Смачнодомашньо. По его словам, сначала на сковородке нужно обжарить именно грибы.
Как правильно жарить шампиньоны с луком на сковороде
Важно, чтобы грибы были промыты и высушены, а сковородка для жарки была с толстым дном. Грибы нужно жарить на максимальной температуре, тогда они заберут меньше масла.
Лишь через две минуты жарки на сковородке грибы стоит перемешать и добавить к ним лук. После того как оба ингредиента поджарятся, к ним можно добавлять остальные составляющие блюда.
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Что такое Смачнодомашньо?
Смачнодомашньо - украинский YouTube-канал, где готовят простые и доступные блюда в домашних условиях. На собственной кухне ведущий демонстрирует разнообразные рецепты и делится кулинарными лайфхаками.
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