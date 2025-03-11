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Ошибается большинство: как правильно жарить грибы с луком

Анна Косик
11 марта 2025, 13:04
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Многие хозяйки даже не задумываются, что первым жарить: лук или грибы, из-за чего часто ошибаются.
грибы, жареные грибы
Важно знать, когда жаришь грибы, когда бросать лук на сковородку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с YouTube

Вы узнаете:

  • В какой последовательности нужно обжаривать грибы и лук
  • Как правильно поджарить грибы на сковородке

Грибы с луком вкусное и довольно популярное сочетание, которое используется во многих блюдах. Во время приготовления хозяйки часто применяют привычную схему: сперва обжаривают лук, а затем и сами грибы.

Главред выяснил, что это является большой ошибкой и узнал, что первое обжаривать: лук или грибы. Об этом рассказал ведущий YouTube-канала Смачнодомашньо. По его словам, сначала на сковородке нужно обжарить именно грибы.

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Как правильно жарить шампиньоны с луком на сковороде

Важно, чтобы грибы были промыты и высушены, а сковородка для жарки была с толстым дном. Грибы нужно жарить на максимальной температуре, тогда они заберут меньше масла.

Лишь через две минуты жарки на сковородке грибы стоит перемешать и добавить к ним лук. После того как оба ингредиента поджарятся, к ним можно добавлять остальные составляющие блюда.

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Что такое Смачнодомашньо?

Смачнодомашньо - украинский YouTube-канал, где готовят простые и доступные блюда в домашних условиях. На собственной кухне ведущий демонстрирует разнообразные рецепты и делится кулинарными лайфхаками.

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