Грибы вмиг теряют аромат и упругость: 4 ошибки, которые допускает большинство

Грибы получаются мягкими и мокрыми из-за нескольких распространенных ошибок во время приготовления.

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Как правильно готовить грибы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему грибы становятся водянистыми

Главные ошибки, которые люди совершают при приготовлении грибов

Грибы - это универсальный ингредиент, который используется во многих блюдах, от супов и рагу до пасты и запеканок. Однако многие люди жалуются на их текстуру - они могут стать слишком мягкими, водянистыми или даже скользкими.

Главред узнал основные ошибки в приготовлении грибов.

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Специалист по выращиванию грибов Эллиот Уэбб, основатель Urban Farm-It и автор книги "Выращивание грибов дома" объяснил, как правильно готовить грибы, чтобы сохранить их текстуру и насыщенный вкус.

Почему грибы становятся водянистыми

1. Приготовление грибов на слабом огне

Одна из самых распространенных ошибок - это приготовление грибов на слабом огне, пишет Daily Express. Если они не получают достаточно тепла, то начинают выделять воду и тушиться вместо того, чтобы поджариваться.

Для достижения золотисто-коричневой корочки и насыщенного вкуса следует жарить грибы на среднем или сильном огне. Также не накрывайте грибы крышкой во время приготовления - это поможет предотвратить накопление лишней влаги.

2. Не кладите слишком много грибов в сковородку

Если грибы лежат слишком плотно, они начинают выделять влагу и тушиться вместо обжарки. Чтобы получить хрустящую корочку, размещайте их в сковороде в один слой и не перегружайте посуду.

Летний календарь грибника / Инфографика: Главред

3. Не мойте грибы

Грибы быстро впитывают влагу, поэтому их не стоит мыть под проточной водой. Вместо этого лучше очищать их сухой тканью или мягкой щеткой, чтобы сохранить правильную текстуру.

4. Используйте ножки грибов

Часто люди выбрасывают ножки грибов, хотя они имеют насыщенный вкус. Их можно нарезать и добавлять в соусы, бульоны или начинки, делая блюда еще вкуснее.

Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить идеальные грибы - ароматные, золотистые и без лишней влаги.

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