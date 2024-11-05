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Когда и где чаще всего можно найти грибы: секреты "охоты" грибников

Руслана Заклинская
5 ноября 2024, 16:46обновлено 5 ноября, 17:56
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Перед тем, как отправиться на грибную охоту, узнайте о лучших местах для сбора и особенностях разных видов грибов.
Когда и где чаще всего можно найти грибы: секреты 'охоты' грибников
Лучшие места для сбора грибов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Где обычно растут разные виды грибов
  • Приметы от грибников
  • Когда следует собирать грибы

Грибы - это не только подарок природы, но и настоящее приключение, сочетающее в себе спокойный отдых на природе и азарт поиска. Их рост зависит от многих факторов: вида, климатических условий, типа почвы и соседства с определенными деревьями.

Для многих грибников особой ценностью является белый гриб. Однако, чтобы успешно "охотиться" на грибы, особенно на такие желанные, как белые, необходимо знать несколько секретов, о которых рассказал Главред.

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Когда лучше всего растут грибы

Каждый вид грибов имеет свой период роста. Осень считается грибной порой, однако рост грибов значительно зависит от погодных условий. Влажная погода и дожди способствуют их росту на холмах и в солнечных лужайках, тогда как в сухую погоду лучше искать их во влажных и затененных местах, пишет Bizagro.

Где чаще всего можно найти грибы

Белые грибы считаются самыми ценными и самыми вкусными. Их обычно ищут в хвойных и смешанных лесах, под дубами и березами, часто под мхом и опавшей листвой. Они могут расти как в густых лесах, так и на опушках или в ягодниках. Влажная почва и освещенные поляны - их излюбленные места.

Опята обычно растут на пнях или стволах старых деревьев. Их можно найти в местах, где накопились опавшие листья или на поваленных деревьях, часто во влажных оврагах или возле ручьев.

Сыроежки любят лиственные и смешанные леса, реже встречаются в хвойных. Эти грибы неприхотливы к условиям произрастания, но обычно предпочитают влажные, кислые и песчаные почвы.

Подберезовики и подосиновики растут преимущественно под березами и осинами, но могут также появляться под дубами, тополями и елями. Подосиновики часто встречаются в зарослях папоротника.

Лисички предпочитают хвойные и лиственные леса на хорошо освещенных полянах. Они растут группами, часто массово.

Польские грибы обычно встречаются на кислых почвах возле стволов деревьев, на мху в хвойных и лиственных лесах, под соснами, елями, буками и дубами.

В Украине растет около 80 видов несъедобных грибов, и около двадцати из них являются особо опасными для жизни.

Когда и где чаще всего можно найти грибы: секреты 'охоты' грибников
Осенний календарь грибника / Инфографика: Главред

Где больше всего белых грибов

Белые грибы, или боровики, являются одними из самых ценных и вкусных грибов в природе. Их популярность объясняется не только превосходным вкусом, но и уникальной способностью образовывать симбиотические связи с корнями деревьев. Этот процесс, известный как микориза, позволяет грибам получать необходимые питательные вещества, одновременно улучшая усвоение минералов и воды деревьями.

Однако не все деревья способны вступить в такой симбиоз с белыми грибами. Чаще всего боровики растут возле таких деревьев:

  • Пихта. Хвойные леса, где растет пихта, являются традиционными местами, где можно найти белые грибы.
  • Сосна. На светлых и солнечных участках, где растут сосны, также можно часто встретить боровики.
  • Ель. Хотя они встречаются реже, но белые грибы также можно возле них встретить.
  • Береза. Очень известное грибное место.
  • Дуб. Мощные дубы скрывают под собой богатые грибные поляны, где можно найти белые грибы.
  • Вяз. Белые грибы также часто растут возле вязов.

Грибные приметы

У грибников существует множество примет:

  1. За грибами лучше идти, когда в лесу несколько дней стоит туман.
  2. Грибы "боятся грозы": если дождь без грома, грибы есть, если гремит - их не будет.
  3. Утро - лучшее время для сбора грибов, сразу после восхода солнца.
  4. Грибы любят мелкий теплый дождь.
  5. Где дубы, там и следует искать грибы.
  6. Увидели две или три радуги - надо идти в лес.
  7. Если летом было много дождей, осенью следует ждать грибного урожая.
  8. Где есть один гриб, там есть и другие.
  9. Появились мухоморы значит, что белые грибы также близко.

Как правильно обрабатывать белые грибы после сбора

После сбора белых грибов важно соблюдать несколько простых правил для их обработки. Прежде чем очищать, рекомендуется долго замочить боровики в воде, что поможет избежать механических повреждений. Комочки земли и мусора размокнут, облегчая дальнейшую чистку. После этого грибы следует тщательно промыть, особенно обращая внимание на нижнюю часть шляпок, где скапливается больше всего грязи.

Срез ножки желательно обновить с помощью острого ножа, что позволит удалить загрязнения. Если кожица шляпки легко снимается, это может свидетельствовать о начале порчи, поэтому такие грибы лучше выбросить.

Свежие боровики не хранятся долго - максимум 12 часов при комнатной температуре. Чтобы продлить их срок хранения, грибы можно положить в холодильник (до 5 дней). Однако через неделю белые грибы могут потерять свои вкусовые качества и стать опасными для употребления, поэтому их следует либо приготовить, либо высушить.

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