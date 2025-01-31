Как правильно хранить грибы дома: большинство людей совершают серьезную ошибку

Грибы очень нежные из-за высокого содержания воды, поэтому стоит правильно их хранить.

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Где нужно хранить грибы / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

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Можно ли хранить грибы в пакетах

Все любят грибы, ведь они являются любимым ингредиентом во многих рецептах, от супов до жареных блюд. Однако многие хранят грибы неправильно, тогда обычная ошибка при хранении может привести к более быстрой порче ваших грибов.

Эксперт по грибам Эллиот Уэбб из Urban Farm-It рассказал, как сохранить грибы в домашних условиях свежими дольше, чтобы они не покрылись слизью или не теряли влагу слишком быстро, говорится в материале Mirror.

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"Грибы невероятно нежные из-за высокого содержания воды, что делает правильное хранение необходимым для сохранения их свежести. Одной из самых распространенных ошибок людей является то, что они оставляют их в пластиковой упаковке, в которой они их покупают, но это лишь задерживает влагу и ускоряет порчу. Зато перенос их в бумажный пакет, выстланный кухонным полотенцем, обеспечивает лучший поток воздуха и впитывает лишнюю влагу, значительно продлевая срок их хранения", - рассказал специалист.

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Также по мнению эксперта, секрет долголетия грибов заключается в том, что стоит их хранить целыми и сухими, пока не придет время готовить их. Предварительное мытье может вызвать их быструю порчу, но если ваши грибы начнут становиться мягкими.

Специалист советует придерживаться нескольких советов, чтобы продлить свежесть ваших продуктов.

"Наборы для выращивания грибов также является отличным способом уменьшить отходы и углеродный след. Выращивая дома, вы минимизируете отходы упаковки и влияние транспортировки на окружающую среду. Кроме того, они невероятно полезны - наблюдать, как растут ваши грибы, не только увлекательно, но и отличный способ восстановить связь с природой", - добавил Эллиот Уэбб.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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