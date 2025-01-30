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У многих размещен неправильно: где должен стоять холодильник

Анна Косик
30 января 2025, 12:33
241
Не все задумываются, куда лучше ставить холодильник на кухне с точки зрения безопасности и удобства, поэтому ошибаются в выборе места для него.
холодильник
Где нельзя ставить холодильник / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • По каким критериям нужно выбирать место для холодильника
  • В каких местах холодильник категорически нельзя ставить

Расположение холодильника влияет не только на удобство пользования, но и на его долговечность и эффективность работы. Если вопрос, в каком помещении должен стоять холодильник возникает довольно редко, ведь удобнее всего его разместить на кухне, то можно ли размещать его возле окна, плиты или других мест, интересует людей чаще.

Главред узнал, где правильно ставить холодильник, чтобы это было удобно и безопасно. Как говорится в статье KitchenAid, соблюдение нескольких важных правил поможет обеспечить оптимальное функционирование холодильника.

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Для начала нужно обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы избежать перегрева или сбоев в работе устройства. Рекомендуемое расстояние между холодильником и другими поверхностями или мебелью - не менее 6 мм с каждой стороны. При этом не менее 6,5 см должно оставаться у стены, если устройство устанавливается рядом, чтобы дверца могла открываться без помех.

Также важно понимать, где не следует ставить холодильник. В первую очередь это места возле плиты, духовки, радиаторов и других тепловых устройств. Чрезмерное тепло заставляет компрессор работать интенсивнее, что может сократить срок службы холодильника.

Кроме этого холодильник должен быть установлен вблизи электрической розетки. Если модель оснащена диспенсером для воды или льда, следует предусмотреть доступ к водопроводу.

Как отмыть холодильник внутри инфографика
Как отмыть холодильник внутри / Инфографика: Главред

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Что такое KitchenAid?

KitchenAid - американский бренд бытовой техники, принадлежащий компании Whirlpool Corporation. Компания была создана в 1919 году на базе корпорации Hobart Corporation, чтобы производила стационарные миксеры; первая представленная модель - "H-5". Компания столкнулась с жесткой конкуренцией, поскольку на стремительно развивающемся рынке появились конкуренты. В 1930-х дизайнером Эгмонтом Аренсом была создана модель миксера под названием "К". Эта модель стала визитной карточкой компании и практически не изменилась с тех пор. Второе направление, представленное компанией в 1949 - посудомоечные машины, пишет Википедия.

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