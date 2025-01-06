Цифры впечатляют: сколько электроэнергии потребляет холодильник

Потребление холодильника зависит от многих факторов.

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Сколько потребляет холодильник / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Сколько электроэнергии расходует новый холодильник

Сколько электроэнергии расходует старый холодильник

Холодильник — это бытовой прибор, который работает круглосуточно и неизменно занимает одну из ведущих позиций в потреблении электроэнергии в доме. Но сколько же он тратит?

Главред подробно расскажет о ключевых аспектах работы холодильника.

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Сколько электроэнергии расходует холодильник за 1 час работы?

Потребление холодильника зависит от его класса энергоэффективности, модели и условий эксплуатации. В среднем современные модели потребляют от 0.023 до 0.057 кВтч за 1 час работы. Эти показатели варьируются в зависимости от режима работы компрессора, температуры окружающей среды и частоты открывания дверцы, пишет профильный сайт Овик.

Сколько тратит киловатт холодильник в месяц?

Чтобы рассчитать месячное потребление электроэнергии, можно использовать данные о годовом потреблении. Например, если холодильник потребляет 300 кВтч в год, то за месяц он будет расходовать около 25 кВтч. Для более точного расчёта можно использовать следующую формулу:

Годовое потребление делим на 12 месяцев: 300 кВтч / 12 = 25 кВтч в месяц.

Фактическое потребление может быть больше или меньше в зависимости от условий эксплуатации.

Сколько жрет старый холодильник?

Старые холодильники, особенно те, которым более 10–15 лет, значительно менее энергоэффективны. Они могут потреблять до 600–800 кВтч в год, что почти вдвое больше, чем современные модели. Это связано с износом уплотнителей, устаревшей технологией компрессора и отсутствием современных систем энергосбережения. Такой холодильник может "съедать" больше электроэнергии, особенно если его использование сопровождается частыми утечками холодного воздуха.

Сколько киловатт нужно для запуска холодильника?

При запуске компрессора холодильник потребляет больше энергии, чем в режиме поддержания температуры. Для стандартной модели требуется от 0.5 до 1 кВт на момент старта. Этот показатель кратковременный и зависит от мощности компрессора и начальной температуры внутри камеры.

Факторы, влияющие на потребление

Потребление электроэнергии холодильником может значительно варьироваться из-за:

Класса энергоэффективности (A+++, A++, A и т.д.).

Объёма и типа холодильника (системы No Frost потребляют больше).

Температуры в помещении.

Частоты открывания дверцы.

Состояния уплотнителей.

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