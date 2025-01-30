Найдется в холодильнике: как быстро восполнить железо в организме - диетолог

Дефицит железа частое явление, из-за чего может ухудшается самочувствие. Однако пополнить его в организме легко, если знать, где больше всего железа в пище.

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Что больше всего поднимает железо из продуктов / Коллаж: Главред, фото: pixabay, instagram.com/dr.nezgovorova/dr.nezgovorova/

Вы узнаете:

Что лучше всего есть при дефиците железа

Какие продукты содержат много железа

Железо - один из важнейших микроэлементов для организма, ведь оно необходимо для образования гемоглобина, транспортировки кислорода и поддержания энергии. Дефицит железа может привести к усталости, слабости и даже анемии. Поэтому важно знать, в каких продуктах железо содержится в большом количестве.

Главред узнал, что больше всего поднимает железо, пользуясь советами диетолога Галины Незговоровой, которая рассказала в эфире "Сніданок з 1+1", что лучше есть.

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По ее словам, для предупреждения развития анемии в первую очередь необходимо потреблять мясо, печень, субпродукты, рыбу, нерафинированные растительные масла, крупы и натуральные сладости.

Если говорить о том, какие фрукты и овощи содержат много железа, то ведущие позиции занимает шпинат - один из лидеров среди зеленых овощей, который содержит до 2,7 мг железа на 100 г. Кроме того, он богат витамином С, который помогает усвоению железа.

Брокколи, капуста кейл, свекла и тыквенные семечки также богаты железом. Среди фруктов для пополнения запасов железа лучше всего выбирать гранат, яблоки, малину и клубнику.

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Кто такая Галина Незговорова? Галина Незговорова - диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, врач высшей категории, которая имеет стаж работы почти 30 лет. Врач проводит консультации и диагностику при нарушениях обмена веществ. Занимается лечением болезней желудочно-кишечного тракта - язвенной болезни, гастрита, панкреатита, почек и др.

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