Найдется в холодильнике: как быстро восполнить железо в организме - диетолог

Вы узнаете:
- Что лучше всего есть при дефиците железа
- Какие продукты содержат много железа
Железо - один из важнейших микроэлементов для организма, ведь оно необходимо для образования гемоглобина, транспортировки кислорода и поддержания энергии. Дефицит железа может привести к усталости, слабости и даже анемии. Поэтому важно знать, в каких продуктах железо содержится в большом количестве.
Главред узнал, что больше всего поднимает железо, пользуясь советами диетолога Галины Незговоровой, которая рассказала в эфире "Сніданок з 1+1", что лучше есть.
По ее словам, для предупреждения развития анемии в первую очередь необходимо потреблять мясо, печень, субпродукты, рыбу, нерафинированные растительные масла, крупы и натуральные сладости.
Если говорить о том, какие фрукты и овощи содержат много железа, то ведущие позиции занимает шпинат - один из лидеров среди зеленых овощей, который содержит до 2,7 мг железа на 100 г. Кроме того, он богат витамином С, который помогает усвоению железа.
Брокколи, капуста кейл, свекла и тыквенные семечки также богаты железом. Среди фруктов для пополнения запасов железа лучше всего выбирать гранат, яблоки, малину и клубнику.
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Кто такая Галина Незговорова?
Галина Незговорова - диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, врач высшей категории, которая имеет стаж работы почти 30 лет.
Врач проводит консультации и диагностику при нарушениях обмена веществ. Занимается лечением болезней желудочно-кишечного тракта - язвенной болезни, гастрита, панкреатита, почек и др.
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