Есть только три условия: названы реальные сценарии окончания войны в Украине

Завершение войны возможно при условиях истощения одной из сторон, достижения стратегической цели или взаимного истощения, указывает Тука.

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Названы реальные сценарии окончания войны в Украине / Коллаж Главред, фото: 22 ОМБр

О чем сказал Тука:

Есть 3 условия для прекращения войны РФ против Украины

Сейчас Россия может продвигаться на фронте, но возможности врага существенно ограничены

Завершение или приостановление войны между Россией и Украиной возможно только при трех условиях. Об этом в комментарии Главреду рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Первый, по словам Туки, когда одна из сторон настолько истощена, что больше не может вести активные боевые действия, независимо от того, обороняется она или наступает.

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"Так, например, во время Второй мировой войны Германия подписала капитуляцию тогда, когда ее войска еще находились на территории Франции, потому что она поняла, что истощена и не в состоянии дальше воевать", - отметил он.

По мнению Георгия Туки, вторым возможным условием завершения войны является ситуация, когда одна из сторон достигает своей стратегической цели. Для Украины это освобождение оккупированных территорий, а для России - их захват. В то же время, пока нет признаков того, что любая из сторон приблизилась к реализации своих задач.

Третий сценарий - это взаимное истощение, когда ни одна, ни другая сторона не достигает своих целей и постепенно теряет способность эффективно вести боевые действия. Именно такое состояние, по мнению Туки, мы наблюдаем сейчас.

"Оккупантам постепенно, по 150-200 метров удается продвигаться, это факт. Но они за это платят очень высокую цену. Далеко не лучшее состояние экономики Российской Федерации, далеко не все так хорошо с вооружением российской армии и так далее, то есть Россия тоже истощается. Об Украине нечего и говорить, поскольку мы все это прекрасно чувствуем. Поэтому сейчас идет соревнование, кто истощится раньше", - резюмировал он.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали штурмовые действия на Приднепровском направлении в Херсонской области, пытаясь продвинуться в районе днепровских островов и установить контроль над новыми плацдармами. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Кроме того, оккупанты начали применять на фронте новый тип ударных беспилотников - миниатюрные дроны-камикадзе, которые уже окрестили "мини-Шахедами". Об этом рассказал специалист по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

В то же время на Днепропетровском направлении боевые действия приблизились к административной границе области, однако российские войска не имеют контроля ни над одним участком региона. Об этом заявил спикер группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

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О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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