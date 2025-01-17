Самая эффективная: диетологи определили диету №1 в 2025 году

Вы узнаете:
- Критерии оценки диет
- Диета средиземноморская - главные принципы и правила
Средиземноморская диета заняла первое место в рейтинге U.S. News & World Report "Лучшие диеты 2025 года", передает CNBC Make It.
Автор YouTube-канала "Nutrition & Power" также рассказала, какие оригинальные рецепты средиземноморской кухни можно использовать во время похудения.
Группа из 69 экспертов по здоровому питанию, врачей и диетологов оценила 38 диет, определив лучшую среди них.
"Если ваша цель - контролировать свой вес в долгосрочной перспективе и питаться здоровой пищей, попробуйте одну из этих научно обоснованных диет, которые работают", - говорится в их отчете.
Отмечается, что продукты, которые вы едите каждый день, влияют на ваше настроение, вес и даже сон.
Диеты оценивались на основе следующих критериев:
- пищевая ценность,
- риски и преимущества для здоровья,
- долгосрочная устойчивость,
- эффективность, основанная на доказательствах.
Как указывается в публикации, средиземноморская диета часто оказывается на первых местах списков лучших диет U.S. News & World Report. Это связано с тем, насколько полезной может быть ее соблюдение для здоровья. Согласно отчету экспертов, диета в основном растительная, благоприятна для диабетиков и полезна для сердца. Также известно, что она помогает снизить вероятность развития таких состояний, как болезни сердца и диабет 2 типа.
При соблюдении средиземноморской диеты следует есть фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи, рыбу и птицу, а ограничить нужно потребление сладостей, обработанных продуктов и красного мяса.
Среди других полезных диет эксперты выделили диеты DASH, MIND, Mayo Clinic, TLC, Volumetrics, Cleveland Clinic, а также флекситарианскую и противовоспалительную диету доктора Вейля.
Смотрите видео с рецептами средиземноморской кухни
Диета средиземноморская - главные принципы и правила:
- Диета не заканчивается соблюдением правильного питания - обязательно нужно быть физически активными, минимальная нагрузка - получасовая прогулка;
- В рационе должно быть много овощей и несладких фруктов, и небольшое количество жирных продуктов;
- Количество соли сводится к минимуму благодаря потреблению продуктов, в которых содержится натрий (сыры). В блюда добавляют разные травы;
- Необходимо пить достаточное количество чистой воды.
Средиземноморская диета - список продуктов, употребление которых необходимо ограничить:
- Простые углеводы, в частности, сладости (допустимы одни раз в неделю);
- Нежирное красное мясо (не более одного раза в неделю);
- Яйца (два-четыре в неделю);
- Картофель;
- Сладкие фрукты;
- Твердые сыры советуют заменить менее жирными видами сыра - творожный сыр или моцарелла;
- Цельное молоко;
- Творог.
Диета средиземноморская - что категорически нельзя:
- Очень жирное;
- Острое;
- Алкоголь (исключение - вино, но не больше одного бокала в день).
Средиземноморская диета - список продуктов, которые должны быть в рационе каждый день:
- Сложные углеводы, например, разные крупы (гречка, булгур, рис, овсянка), цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы;
- Овощи;
- Фрукты и сухофрукты;
- Оливковое масло;
- Орехи и семечки;
- Кисломолочка и сыры.
Диета средиземноморская - что можно есть почти каждый день:
До шести раз в неделю можно есть рыбу и морепродукты, курятину, индейку, кролика.
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