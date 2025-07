Трамп оказался там, где был Байден в вопросе оружия для Украины: в NYT назвали причину

Основные тезисы из материала NYP:

Решение президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине оружия является серьезным сдвигом в его политике, ведь ранее он заявлял, что будет предоставлять украинцам только оборонительное вооружение, чтобы не обострять конфликт.

После этого решения Трамп оказался там, где раньше был его предшественник Джо Байден, но несмотря на это в этом вопросе между ними все-таки есть существенное различие, пишет издание The New York Times.

В издании отмечают, что Трамп до этого момента двигался по замкнутому кругу. Журналисты предполагают, что если последние несколько месяцев являются определенным показателем, то все-таки есть основания сомневаться, что американский президент будет настаивать на своем.

"Первая попытка может состояться в понедельник и вторник, когда Трамп встретится в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и, как ожидается, официально объявит о новых планах по поставкам американского оружия в Киев через европейских союзников", - говорится в материале.

Журналисты предполагают, что реакция Трампа и его решение об оружии для Украины были вызваны тем, что у него вспыхнул гнев из-за невозможности быстро завершить войну.

"Это изменение может свидетельствовать о том, что Трамп признал, что одни только переговоры не сдержат Путина, и что ощутимая военная поддержка теперь необходима", - подытоживается в материале.

Как ранее сообщал Главред, Трамп выделит Украине свой первый пакет помощи - стало известно, что в него войдет. Ожидается, что размер военной помощи от США будет около 300 млн долларов.

Также сообщалось, что США возобновляют помощь Украине - Трамп раскрыл механизм поставки оружия. Дональд Трамп подчеркнул, что разочарован действиями Москвы.

Напомним, Трамп объявил о поставках Patriot Украине. Президент США не назвал количество Patriot, которое он планирует отправить в Украину, но сказал, что Европейский Союз возместит США их стоимость.

Читайте также:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.