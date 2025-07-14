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Спецпосланник Трампа прибыл в Украину: с кем встретится и о чем будут говорить

Алёна Воронина
14 июля 2025, 09:24
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Спецпосланник президента США, в частности, встретится с руководителями СБУ и разведки.
Кит Келлог, Андрей Ермак
Келлог прибыл в Украину/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин с видео

Кратко:

  • В Украину прибыл спецпосланник президента США Кит Келлог
  • Келлог будет обсуждать в Украине темы обороны, укрепления безопасности, оружия и санкций, заявил Ермак
  • Он, в частности, встретится с руководителями СБУ и разведки

В Украину утром в понедельник, 14 июля, прибыл спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Кит Келлог.

На железнодорожном вокзале его встретил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом Ермак сообщил, опубликовав фото и видео встречи Келлога.

видео дня

"Приветствуем в Украине спецпредставителя Президента США Кита Келлога. Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США - много тем для разговора. россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу - это принцип Президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход", - написал Ермак.

Напомним, 13 июля в вечернем видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что отдал соответствующие поручения главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому и начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову в связи с прибытием в Украину Келлога.

Зеленский отметил, что Келлог, в частности, встретится с руководителями СБУ и разведки.

"Готовим также встречи спецпредставителя президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок. Информация будет полной. Рассчитываем и на полное понимание Америкой того, что можно сделать ради принуждения России к миру", - сказал Зеленский.

Также ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа Кит Келлог приедет в Украину на целую неделю. В МИД подтвердили визит спецпредставителя Трампа в Киев.

Кит Келлог в Украине
Кит Кэллог в Украине/ скрин

Смотрите видео прибытия Кита Кэллога в Украину:

Кит Кэллог и война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее стало известно, зачем спецпредставитель Трампа ездил к Лукашенко. Работу американской и белорусской команд Кэллог назвал "прекрасной".

Также ранее у Трампа оценили "хороший" диалог с Зеленским и поблагодарили президента Украины. Кит Келлог выразил благодарность президенту Украины за слова поддержки в связи с трагическими последствиями наводнения в Техасе.

Напомним, 9 июля Зеленский провел новые переговоры с Келлогом. Зеленский обсудил с Келлогом поставки вооружения, усиление ПВО и введение новых санкций против России, в частности в энергетическом секторе.

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О персоне: Кит Келлог

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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