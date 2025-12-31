Страны Европы могут разместить в Украине тысячи военных – подробности

Франция и Великобритания готовы использовать наземные войска для наблюдения за режимом прекращения огня.

Страны Европы могут разместить в Украине тысячи военных / коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Кратко:

Франция и Британия готовы участвовать в мониторинге прекращения огня

Турция также играет роль в планах мониторинга прекращения огня

Страны Европы, которые согласны участвовать в военной компоненте "коалиции желающих", могут развернуть до 15 тысяч своих военных в Украине в течение первых шести месяцев после завершения войны. Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники в Брюсселе.

Отмечается, что Франция и Великобритания готовы предоставить соответствующие гарантии безопасности для Украины - в том числе использовать наземные войска для наблюдения за режимом прекращения огня. При этом в зависимости от обязательств, взятых государствами-участниками коалиции, в первые шесть месяцев в Украине могут развернуть до 15 тысяч военных.

"Планы относительно того, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно согласованы. Они были, по сути, разработаны военными экспертами из британских и французских вооружённых сил в сотрудничестве с Брюсселем", - пояснили собеседники.

По данным источников, Франция и Великобритания готовы участвовать в мониторинге прекращения огня даже в случае отсутствия мандата от ООН или Евросоюза. Приглашение от Украины будет вполне достаточно для Парижа и Лондона.

Как пишет издание, мониторинг прекращения огня с воздуха и моря должны обеспечить соседние с Украиной государства. Турция также играет определённую роль в планах мониторинга прекращения огня. Сообщалось, что Анкара могла бы контролировать регион Чёрного моря.

Западные войска в Украине

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что сейчас обсуждается вариант с размещением на территории Украины европейского военного контингента, но это не гарантия безопасности, а силы сдерживания.

Он отметил, что европейские войска не будут стоять по линии фронта и не будут выступать военным щитом для Украины.

Отправка войск в Украину - что известно

Как сообщал Главред, в августе глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что вопрос направления в Украину миротворцев для обеспечения мира после прекращения российской войны "все еще находится в зачаточном состоянии".

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что Польша готова поддержать союзников в случае принятия ими решения направить военные контингенты в Украину, предоставив необходимую инфраструктуру и логистику. В то же время польские военнослужащие непосредственно в миссии участвовать не будут.

В то же время, министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с Россией.

Об источнике: Die Welt Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и является одной из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, которые рассматриваются в "ДиВельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

