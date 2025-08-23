Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

Алексей Тесля
23 августа 2025, 17:53
206
Джузеппе Каво Драгоне прокомментировал вопрос возможности присутствия контингентов союзных стран на территории Украины.
Франция и Великобритания
В Украину могут ввести иностранный контингент / коллаж: Главред, фото: 37 ОМБр, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Миротворцев могут ввести для обеспечения мира после прекращения российской войны
  • Для гарантий безопасности и должно быть присутствие контингентов союзных стран
  • НАТО направило Украине вооружение на общую сумму $50 млрд в 2024 году

Вопрос направления в Украину миротворцев для обеспечения мира после прекращения российской войны "все еще находится в зачаточном состоянии", заявил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

В интервью изданию Corriere della Sera Драгоне напомнил, что на встречах военных руководителей США и стран коалиции "желающих" обсуждается "объединение сил, возглавляемое Лондоном и Парижем, которое с перспективой мирного процесса хочет сопровождать нормализацию ситуации в Украине".

видео дня

"Речь идет об экономике, безопасности территории, воздушного пространства и многом другом. Среди их задач также организация системы, направленной на то, чтобы удержать Россию от новых атак", - сказал Драгоне.

Гарантии безопасности для Украины

На вопрос относительно гарантий безопасности и должно ли быть присутствие контингентов союзных стран на территории Украины, против чего категорически против РФ, Драгоне ответил: "Эти вопросы являются частью международной политики и переговоров с Москвой. Но мы в НАТО об этом совершенно не говорили, даже не упоминали".

"Мы знаем, что вопрос контингентов поднимался отдельными странами, возможно, на двустороннем уровне. Но, повторяю, он остается в зачаточном состоянии. Гарантии безопасности, о которых договариваются политики, должны задавать контекст. Например: кто на местах решает, кто нарушил договоренности - россияне или украинцы? Кто разрабатывает правила ведения боевых действий? Какая территория должна быть укомплектована? Должны ли солдаты только наблюдать или также защищать, и если да, то с каким оружием? Ничего не определено", - подчеркнул Драгоне.

Военная помощь НАТО

Драгоне также напомнил, что НАТО направило Украине вооружение на общую сумму $50 млрд в 2024 году, в 2025-м планируется поддержка в аналогичных объемах.

"Страны НАТО предоставили 99% всей военной помощи. В 2024 году ее объем достиг $50 млрд. В 2025 году мы уже достигли $33 млрд, но к концу года мы будем соответствовать предыдущему показателю", - заявил Драгоне.

"Мы намерены продолжать военную помощь и даже увеличить ее", - сказал он.

Он напомнил, что "около 40 дней назад вместе с президентом Трампом и его советниками мы создали список приоритетных украинских потребностей (PURL) - список, составленный украинцами". Драгоне сказал, что союзники, "которые готовы принять участие в программе, не будучи ни членами ЕС, ни членами НАТО, финансируют поставки американского оружия, которое быстро доставляется в Киев".

"На сегодняшний день по программе PURL было отправлено оружия на сумму полтора миллиарда долларов", - сообщил Драгоне.

"Существует три пакета, каждый примерно по 500 миллионов евро. Первый был профинансирован Нидерландами в начале августа, второй - на следующий день Данией, Финляндией и Швецией. Третий был профинансирован Германией в середине месяца", - сообщил он.

По словам представителя НАТО, речь идет в первую очередь о средствах ПВО от ракет и беспилотников, а также боеприпасах различных калибров.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
/ Инфографика: Главред

Ввод миротворцев: что говорят военные

Европейским странам будет непросто разместить в Украине даже 25 тысяч миротворцев, поскольку их вооружённые силы сталкиваются с нехваткой персонала и недостаточным финансированием.

По информации британского издания The Times, ссылающегося на инсайдеров, глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин поинтересовался у европейских коллег, смогут ли они сформировать контингент из 64 тысяч военных для возможной миротворческой миссии в Украине после заключения соглашения о мире.

Однако ближайшие союзники выразили сомнения в реализуемости такого плана, указав, что для поддержания 64-тысячного контингента с учётом регулярной ротации потребуется около 256 тысяч военнослужащих, что значительно превышает текущие возможности армий Европы.

Ввод иностранных войск в Украину - новости по теме

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров. Глава государства сообщил, что в Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.

Напомним, как говорил говорил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие. "Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

Другие новости:

Об источнике: что известно о НАТО

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО миротворцы Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

17:53Мир
Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

16:32Война
Какой будет погода в Украине на День независимости: украинцам стоит быть готовыми

Какой будет погода в Украине на День независимости: украинцам стоит быть готовыми

15:56Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

Последние новости

18:53

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

18:53

"Возьми винтовку и сам езжай в Украину": вице-премьер Италии набросился на Макрона

18:51

Украинцы узнали о пересчете пенсий: кому могут начислить повышенные выплаты

17:56

Сохранит себя и режим: названо условие, когда Путин решится "отползти назад"Видео

17:53

Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
17:43

Тайна флага Украины: когда он появился на самом деле и почему был запрещенВидео

17:22

Легендарная Серена Уильямс ошарашила секретом своего похудения

16:58

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

16:44

До октября наступление РФ может замедлиться: военный назвал неожиданную причину

Реклама
16:32

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

16:28

Когда рождаются люди с даром целителя: нумерологи назвали ТОП-4 даты

15:56

Какой будет погода в Украине на День независимости: украинцам стоит быть готовыми

15:54

В идеальную яичницу кладут одну добавку: раскрыт главный секретВидео

15:44

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССРВидео

15:41

Анна Тринчер купила дорогущее авто и закрыла комментарии: что она говоритВидео

15:39

Надежный и недорогой: механик назвал дешевый автомобиль, который стоит покупать

14:55

Референдум о территориях: экс-глава МИД раскрыл сценарий завершения войныВидео

14:47

Почему помидоры "застряли" в росте: скрытые причины и как решить проблему

14:15

Романтика на пороге: какие ТОП-5 знаков встретят любовь в конце августа

13:55

Крушение истребителя МиГ-29: в ВСУ раскрыли детали гибели "Призрака Киева"

Реклама
13:48

Китай готов отправить миротворцев в Украину: есть одно условие

13:44

Красные флажки: какие ТОП-10 фраз нельзя говорить мужчинам

13:09

Тест на внимательность: где спрятана буква А - ее надо найти всего за 5 секунд

12:57

Карма в действии: на Луганщине взорвали причастных к зверствам в Буче россиянВидео

12:44

Как "оживить" сухие влажные салфетки: быстрые домашние методы

12:28

"Не старается": муж Лорак бросил ее в самый важный момент

12:19

Китайский гороскоп на завтра 24 августа: Собакам - депрессия, Крысам - конфликты

12:05

Зеленский готов говорить об обмене территориями с Путиным, - МИД Украины

12:00

Джамала рассказала, как вернулась в форму после третьих родов

11:37

"Путин выставляет Трампа дураком": без какого шага диктатор не пойдет на мирные переговоры

11:29

В Киеве прогремели взрывы: сбитый российский дрон упал прямо на дорогу

10:57

Дупло - не приговор: проверенный способ продления жизни дереву

10:44

"Чтобы душа умершего попрощалась с домом": можно ли убирать дома сразу после похоронВидео

10:40

Встретятся ли Путин и Зеленский: в ISW раскрыли скрытые мотивы Кремля

09:58

Пламя до небес, объявлена эвакуация: в США прогремели взрывы, какая причина

09:15

"РФ должна выполнить свою часть соглашения": что задумал Путин

08:55

Новолуние в Деве: кому звезды сулят успех, любовь и деньгиВидео

08:49

РФ накрыли взрывы: в домах дрожали стены, выбиты стекла, пылает железнодорожный район

08:06

Погиб, когда заходил на посадку: Украина потеряла пилота истребителя МиГ-29

07:10

Где три отличия между девушками с чемоданами: только самый внимательный разгадает загадку

Реклама
06:19

Возможен ли мир с Россией?мнение

05:36

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

05:00

Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

04:35

Пауки исчезнут навсегда: какой спрей из двух ингредиентов можно сделать своими руками

03:32

Ученые нашли "новую Землю": выяснилось, где прячется неизвестная планета

02:30

На каких простынях полезнее всего спать: идеальный вариант для кожи, волос и крепкого сна

01:38

Новолуние изменит все: какие ТОП-3 знака зодиака получат шанс от судьбы

00:50

РФ накопила ракет и дронов: враг готовится к новым массированным атакам

00:13

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

00:08

Напасть: с Киркоровым случилась новая бедаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять