Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

Джузеппе Каво Драгоне прокомментировал вопрос возможности присутствия контингентов союзных стран на территории Украины.

Вопрос направления в Украину миротворцев для обеспечения мира после прекращения российской войны "все еще находится в зачаточном состоянии", заявил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

В интервью изданию Corriere della Sera Драгоне напомнил, что на встречах военных руководителей США и стран коалиции "желающих" обсуждается "объединение сил, возглавляемое Лондоном и Парижем, которое с перспективой мирного процесса хочет сопровождать нормализацию ситуации в Украине".

"Речь идет об экономике, безопасности территории, воздушного пространства и многом другом. Среди их задач также организация системы, направленной на то, чтобы удержать Россию от новых атак", - сказал Драгоне.

Гарантии безопасности для Украины

На вопрос относительно гарантий безопасности и должно ли быть присутствие контингентов союзных стран на территории Украины, против чего категорически против РФ, Драгоне ответил: "Эти вопросы являются частью международной политики и переговоров с Москвой. Но мы в НАТО об этом совершенно не говорили, даже не упоминали".

"Мы знаем, что вопрос контингентов поднимался отдельными странами, возможно, на двустороннем уровне. Но, повторяю, он остается в зачаточном состоянии. Гарантии безопасности, о которых договариваются политики, должны задавать контекст. Например: кто на местах решает, кто нарушил договоренности - россияне или украинцы? Кто разрабатывает правила ведения боевых действий? Какая территория должна быть укомплектована? Должны ли солдаты только наблюдать или также защищать, и если да, то с каким оружием? Ничего не определено", - подчеркнул Драгоне.

Военная помощь НАТО

Драгоне также напомнил, что НАТО направило Украине вооружение на общую сумму $50 млрд в 2024 году, в 2025-м планируется поддержка в аналогичных объемах.

"Страны НАТО предоставили 99% всей военной помощи. В 2024 году ее объем достиг $50 млрд. В 2025 году мы уже достигли $33 млрд, но к концу года мы будем соответствовать предыдущему показателю", - заявил Драгоне.

"Мы намерены продолжать военную помощь и даже увеличить ее", - сказал он.

Он напомнил, что "около 40 дней назад вместе с президентом Трампом и его советниками мы создали список приоритетных украинских потребностей (PURL) - список, составленный украинцами". Драгоне сказал, что союзники, "которые готовы принять участие в программе, не будучи ни членами ЕС, ни членами НАТО, финансируют поставки американского оружия, которое быстро доставляется в Киев".

"На сегодняшний день по программе PURL было отправлено оружия на сумму полтора миллиарда долларов", - сообщил Драгоне. "Существует три пакета, каждый примерно по 500 миллионов евро. Первый был профинансирован Нидерландами в начале августа, второй - на следующий день Данией, Финляндией и Швецией. Третий был профинансирован Германией в середине месяца", - сообщил он.

По словам представителя НАТО, речь идет в первую очередь о средствах ПВО от ракет и беспилотников, а также боеприпасах различных калибров.

Ввод миротворцев: что говорят военные

Европейским странам будет непросто разместить в Украине даже 25 тысяч миротворцев, поскольку их вооружённые силы сталкиваются с нехваткой персонала и недостаточным финансированием.

По информации британского издания The Times, ссылающегося на инсайдеров, глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин поинтересовался у европейских коллег, смогут ли они сформировать контингент из 64 тысяч военных для возможной миротворческой миссии в Украине после заключения соглашения о мире.

Однако ближайшие союзники выразили сомнения в реализуемости такого плана, указав, что для поддержания 64-тысячного контингента с учётом регулярной ротации потребуется около 256 тысяч военнослужащих, что значительно превышает текущие возможности армий Европы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров. Глава государства сообщил, что в Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.

Напомним, как говорил говорил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие. "Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

