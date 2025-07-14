В Германии изменят правила выплат соцпомощи: что ждет украинцев

Правительство Германии планирует ввести более строгие правила получения социальной помощи безработными.

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Изменения коснутся безработных беженцев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вкратце:

Германия планирует обновить условия помощи беженцам

Система начнет работать "шаг за шагом"

В Германии планируют выплачивать социальную помощь по-новому и по более строгим правилам. Изменения касаются также беженцев из Украины. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, которого цитирует DW.

Речь идет о выплатах помощи "бюргергельд", которую получают те, кто ищет работу, или те, у которых не хватает дохода для самообеспечения.

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Мерц подчеркнул, что те, кто действительно нуждается в помощи, и в дальнейшем ее будут получать. Но правительство Германии хочет ввести более жесткие правила для претендентов.

"Люди, которые могут работать, должны работать", - подчеркнул Мерц.

Также изменения могут коснуться расходов на жилье. Например, правительство страны может ввести верхний предел арендной платы или проверки жилой площади.

Мерц добавил, что обновленный подход к выплатам социальной помощи беженцам поможет Германии сэкономить больше, чем один или два миллиарда. При этом он добавил, что изменение системы должно происходить "шаг за шагом".

Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Выплаты украинским беженцам - последние новости

Как писал Главред, до 4 марта 2027 года ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев. Она должна была действовать до 4 марта 2026 года.

В то же время украинских беженцев в Европе ждут новые расходы. В частности, за проживание в государственных приютах придется платить больше.

Ранее в Польше предупреждали, что после выборов для украинских беженцев будут изменения.

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Об источнике: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, который вещает на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия. "Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля). Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

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