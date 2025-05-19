В Польше предупредили, что после выборов для украинских беженцев будут изменения

Польская система социальной помощи постоянно претерпевает изменения и послевыборный период не станет исключением.

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После выборов украинцы в Польше могут ощутить на себе изменения / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, ua.depositphotos.com

Что сказал Лукасевич:

Польша будет менять систему соцпомощи

Украинских беженцев не будут заставлять выезжать из страны

Польша является одной из стран-лидеров по количеству украинцев, которые нашли в ней приют после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Правительство государства с первых дней оказывало украинцам помощь, но после президентских выборов 2025 года, которые сейчас в разгаре, может произойти трансформация помощи в соответствии с интересами Польши.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич. По его словам, украинские беженцы являются частью системы соцпомощи Польши и они будут подпадать под такие же изменения, как и все остальные, кто является частью программ.

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"Польская система социальных выплат постоянно трансформируется. У нас есть собственное внутреннее обсуждение того, что делать с так называемой программой "800+", это известная программа поддержки семей с детьми. Поэтому мы ведем это обсуждение самостоятельно, и трансформация будет вполне естественной для наших собственных интересов", - подчеркнул он.

При этом Лукасевич заверил, что Польша не будет заставлять украинцев выезжать или оставаться в стране, беженцы самостоятельно будут принимать такое решение и в дальнейшем.

"Это будет их выбор. Мы можем, разве что, провести какие-то социологические исследования, но опять же - для этих людей нет никакой угрозы или несправедливости, которая могла бы их постичь", - добавил он.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Накануне стало известно, что украинские беженцы с годами теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны в будущем. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше.

Ранее сообщалось, что за границей украинцы призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, смогут оформить паспорт гражданина Украины или паспорт для выезда за границу без физического военно-учетного документа.

Напомним, Главред писал, что с мая 2025 года украинские беженцы в Эстонии больше не смогут получать помощь на оплату аренды жилья и переводы. Первым это нововведение коснется жителей Таллинна, а впоследствии - и других городов страны.

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Кто такой Петр Лукасевич? Петр Лукасевич - польский военный, политолог, дипломат, полковник, посол Польши в Афганистане (2012-2014), временно поверенный в делах Польши в Украине (с 2024), пишет Википедия.

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