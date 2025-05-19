Пострадали 5 областей, есть раненые: РФ ударила по Украине более сотней дронов

О чем говорится в материале:
- РФ выпустила по Украине 112 дронов
- Силами ПВО обезврежено 76 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов
Российские оккупационные войска в ночь на 19 мая нанесли массированный удар по Украине с применением ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов. В целом враг выпустил по Украине 112 дронов. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Сообщается, что беспилотники различных типов были запущены с территории России - с направлений Брянска, Курска, Шаталово, Орла и Миллерово.
Воздушную атаку отражали силы украинской авиации, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, системы беспилотников и мобильные огневые группы Сил обороны. В результате вражеского удара пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.
"По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 41 - сбит огневыми средствами поражения, 35 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
По информации Сумской областной военной администрации, на территории Шосткинской громады зафиксировано вероятное попадание шести вражеских беспилотников. В результате атаки повреждена инфраструктура одного из местных предприятий.
Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы, выясняются масштабы разрушений.
Кроме того, в результате дроновой атаки на Шосткинщине ранения получили два человека.
"Ранен 44-летний охранник предприятия в Шосткинской громаде. Ночью враг ударил по городу беспилотниками. Повреждены четыре дома на территории громады. Также вечером был ранен 47-летний местный житель Эсманьской громады", - отметили в ОВА.
Пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 18 мая Россия совершила очередную атаку дронами на Киевскую область. В результате обстрела есть погибшая и раненые. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Также утром 17 мая российские войска нанесли удар по рейсовому автобусу вблизи Белополья на Сумщине. Транспортное средство направлялось в Сумы. В результате атаки погибли девять человек, еще четверо получили ранения и были госпитализированы, сообщили в Сумской ОГА.
По словам главы Белопольской общины Юрия Зарко, этот автобус перевозил людей, которые эвакуировались. Он назвал этот день "черной субботой" для громады.
Другие новости:
- Вэнс сделал громкое заявление после переговоров с Зеленским в Риме - о чем сказал
- В Украине изменились цены на яйца: сколько стоит десяток и чего ждать до конца мая
- Доллар пошел вверх: сколько стоит валюта 19 мая 2025 года в банках
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред