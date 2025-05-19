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Пострадали 5 областей, есть раненые: РФ ударила по Украине более сотней дронов

Юрий Берендий
19 мая 2025, 10:17
286
В результате российского удара дронами больше всего пострадали 5 регионов Украины, отметили в Воздушных силах ВСУ.
Пострадали 5 областей, есть раненые: РФ ударила по Украине более сотней дронов
Сколько дронов удалось сбить / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале:

  • РФ выпустила по Украине 112 дронов
  • Силами ПВО обезврежено 76 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов

Российские оккупационные войска в ночь на 19 мая нанесли массированный удар по Украине с применением ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов. В целом враг выпустил по Украине 112 дронов. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что беспилотники различных типов были запущены с территории России - с направлений Брянска, Курска, Шаталово, Орла и Миллерово.

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Воздушную атаку отражали силы украинской авиации, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, системы беспилотников и мобильные огневые группы Сил обороны. В результате вражеского удара пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.

Пострадали 5 областей, есть раненые: РФ ударила по Украине более сотней дронов
/ Инфографика: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 41 - сбит огневыми средствами поражения, 35 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

По информации Сумской областной военной администрации, на территории Шосткинской громады зафиксировано вероятное попадание шести вражеских беспилотников. В результате атаки повреждена инфраструктура одного из местных предприятий.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы, выясняются масштабы разрушений.

Кроме того, в результате дроновой атаки на Шосткинщине ранения получили два человека.

"Ранен 44-летний охранник предприятия в Шосткинской громаде. Ночью враг ударил по городу беспилотниками. Повреждены четыре дома на территории громады. Также вечером был ранен 47-летний местный житель Эсманьской громады", - отметили в ОВА.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 18 мая Россия совершила очередную атаку дронами на Киевскую область. В результате обстрела есть погибшая и раненые. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Также утром 17 мая российские войска нанесли удар по рейсовому автобусу вблизи Белополья на Сумщине. Транспортное средство направлялось в Сумы. В результате атаки погибли девять человек, еще четверо получили ранения и были госпитализированы, сообщили в Сумской ОГА.

По словам главы Белопольской общины Юрия Зарко, этот автобус перевозил людей, которые эвакуировались. Он назвал этот день "черной субботой" для громады.

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Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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