Пострадали 5 областей, есть раненые: РФ ударила по Украине более сотней дронов

В результате российского удара дронами больше всего пострадали 5 регионов Украины, отметили в Воздушных силах ВСУ.

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Сколько дронов удалось сбить / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале:

РФ выпустила по Украине 112 дронов

Силами ПВО обезврежено 76 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов

Российские оккупационные войска в ночь на 19 мая нанесли массированный удар по Украине с применением ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов. В целом враг выпустил по Украине 112 дронов. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что беспилотники различных типов были запущены с территории России - с направлений Брянска, Курска, Шаталово, Орла и Миллерово.

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Воздушную атаку отражали силы украинской авиации, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, системы беспилотников и мобильные огневые группы Сил обороны. В результате вражеского удара пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.

/ Инфографика: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 41 - сбит огневыми средствами поражения, 35 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

По информации Сумской областной военной администрации, на территории Шосткинской громады зафиксировано вероятное попадание шести вражеских беспилотников. В результате атаки повреждена инфраструктура одного из местных предприятий.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы, выясняются масштабы разрушений.

Кроме того, в результате дроновой атаки на Шосткинщине ранения получили два человека.

"Ранен 44-летний охранник предприятия в Шосткинской громаде. Ночью враг ударил по городу беспилотниками. Повреждены четыре дома на территории громады. Также вечером был ранен 47-летний местный житель Эсманьской громады", - отметили в ОВА.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 18 мая Россия совершила очередную атаку дронами на Киевскую область. В результате обстрела есть погибшая и раненые. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Также утром 17 мая российские войска нанесли удар по рейсовому автобусу вблизи Белополья на Сумщине. Транспортное средство направлялось в Сумы. В результате атаки погибли девять человек, еще четверо получили ранения и были госпитализированы, сообщили в Сумской ОГА.

По словам главы Белопольской общины Юрия Зарко, этот автобус перевозил людей, которые эвакуировались. Он назвал этот день "черной субботой" для громады.

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