Люди ехали на эвакуацию, дрон взорвался внутри автобуса: детали трагедии на Сумщине

В результате удара "Ланцетом" погибли девять человек. Среди погибших преимущественно женщины пенсионного возраста, а также несколько мужчин.

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Удар автобусом возле Белополья на Сумщине/ коллаж: Главред, фото: Сумская ОГА, "Суспільне Суми"

Кратко:

Автобус, по которому оккупанты ударили утром, эвакуировал людей

Среди погибших преимущественно женщины пенсионного возраста, а также несколько мужчин

Вражеский дрон "Ланцет" попал в крышу автобуса и взорвался внутри

Автобусом, по которому российские оккупанты ударили беспилотником утром в субботу, 17 мая, возле Белополья на Сумщине, люди ехали на эвакуацию.

Об этом рассказал председатель Белопольской общины Юрий Зарко в эфире "Суспільного". Он назвал этот день "черной субботой" в истории города.

видео дня

Он отметил, что в результате удара погибли девять человек, пять человек были ранены. Раненым сначала оказали помощь на месте, а затем отправили в больницу в Сумах.

"В этом автобусе люди ехали на эвакуацию. За городом в автобус ударил "Ланцет", его навел разведывательный беспилотник. Сейчас имеем 9 погибших и 5 раненых. Последние получили на месте медицинскую помощь и их отправили в Сумы в больницу. Сейчас мы вывозим тела погибших. Личности некоторых из них пока не установлены. Подавляющее большинство - это женщины пенсионного возраста, также погибли 2-3 мужчины", - рассказал Зарко.

Он отметил, что было два беспилотника - один разведывательный, а другой ударный дрон. Ударный беспилотник попал прямо в крышу автобуса и взорвался внутри.

В салоне находились 13 пассажиров и водитель. Девять человек погибли на месте. Пятеро раненых, среди которых и водитель, госпитализировали.

Зарко сообщил, что в Белополье объявлен День траура с 17 по 19 мая.

Удар оккупантов по рейсовому автобусу на Сумщине 17 мая - что известно

Как ранее сообщал Главред, утром в субботу, 17 мая, РФ ударила по рейсовому автобусу на Сумщине. Автобус двигался из Белополья в Сумы. В результате удара погибли девять человек.

Удар был осуществлен барражирующим боеприпасом "Ланцет".

В Сумской ОГА рассказали, что количество пострадавших возросло до семи, трое из них - в тяжелом состоянии.

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