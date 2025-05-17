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Люди ехали на эвакуацию, дрон взорвался внутри автобуса: детали трагедии на Сумщине

Алёна Воронина
17 мая 2025, 11:00
607
В результате удара "Ланцетом" погибли девять человек. Среди погибших преимущественно женщины пенсионного возраста, а также несколько мужчин.
Удар по автобусу возле Белополья на Сумщине
Удар автобусом возле Белополья на Сумщине/ коллаж: Главред, фото: Сумская ОГА, "Суспільне Суми"

Кратко:

  • Автобус, по которому оккупанты ударили утром, эвакуировал людей
  • Среди погибших преимущественно женщины пенсионного возраста, а также несколько мужчин
  • Вражеский дрон "Ланцет" попал в крышу автобуса и взорвался внутри

Автобусом, по которому российские оккупанты ударили беспилотником утром в субботу, 17 мая, возле Белополья на Сумщине, люди ехали на эвакуацию.

Об этом рассказал председатель Белопольской общины Юрий Зарко в эфире "Суспільного". Он назвал этот день "черной субботой" в истории города.

видео дня

Он отметил, что в результате удара погибли девять человек, пять человек были ранены. Раненым сначала оказали помощь на месте, а затем отправили в больницу в Сумах.

"В этом автобусе люди ехали на эвакуацию. За городом в автобус ударил "Ланцет", его навел разведывательный беспилотник. Сейчас имеем 9 погибших и 5 раненых. Последние получили на месте медицинскую помощь и их отправили в Сумы в больницу. Сейчас мы вывозим тела погибших. Личности некоторых из них пока не установлены. Подавляющее большинство - это женщины пенсионного возраста, также погибли 2-3 мужчины", - рассказал Зарко.

Он отметил, что было два беспилотника - один разведывательный, а другой ударный дрон. Ударный беспилотник попал прямо в крышу автобуса и взорвался внутри.

В салоне находились 13 пассажиров и водитель. Девять человек погибли на месте. Пятеро раненых, среди которых и водитель, госпитализировали.

Зарко сообщил, что в Белополье объявлен День траура с 17 по 19 мая.

  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины, "Суспільне Суми"
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины, "Суспільне Суми"
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины, "Суспільне Суми"
  • РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области
    РФ ударила по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области Сумская ОВА, Национальная полиция Украины, "Суспільне Суми"

Удар оккупантов по рейсовому автобусу на Сумщине 17 мая - что известно

Как ранее сообщал Главред, утром в субботу, 17 мая, РФ ударила по рейсовому автобусу на Сумщине. Автобус двигался из Белополья в Сумы. В результате удара погибли девять человек.

Удар был осуществлен барражирующим боеприпасом "Ланцет".

В Сумской ОГА рассказали, что количество пострадавших возросло до семи, трое из них - в тяжелом состоянии.

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