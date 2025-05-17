Люди ехали на эвакуацию, дрон взорвался внутри автобуса: детали трагедии на Сумщине

Кратко:
- Автобус, по которому оккупанты ударили утром, эвакуировал людей
- Среди погибших преимущественно женщины пенсионного возраста, а также несколько мужчин
- Вражеский дрон "Ланцет" попал в крышу автобуса и взорвался внутри
Автобусом, по которому российские оккупанты ударили беспилотником утром в субботу, 17 мая, возле Белополья на Сумщине, люди ехали на эвакуацию.
Об этом рассказал председатель Белопольской общины Юрий Зарко в эфире "Суспільного". Он назвал этот день "черной субботой" в истории города.
Он отметил, что в результате удара погибли девять человек, пять человек были ранены. Раненым сначала оказали помощь на месте, а затем отправили в больницу в Сумах.
"В этом автобусе люди ехали на эвакуацию. За городом в автобус ударил "Ланцет", его навел разведывательный беспилотник. Сейчас имеем 9 погибших и 5 раненых. Последние получили на месте медицинскую помощь и их отправили в Сумы в больницу. Сейчас мы вывозим тела погибших. Личности некоторых из них пока не установлены. Подавляющее большинство - это женщины пенсионного возраста, также погибли 2-3 мужчины", - рассказал Зарко.
Он отметил, что было два беспилотника - один разведывательный, а другой ударный дрон. Ударный беспилотник попал прямо в крышу автобуса и взорвался внутри.
В салоне находились 13 пассажиров и водитель. Девять человек погибли на месте. Пятеро раненых, среди которых и водитель, госпитализировали.
Зарко сообщил, что в Белополье объявлен День траура с 17 по 19 мая.
Удар оккупантов по рейсовому автобусу на Сумщине 17 мая - что известно
Как ранее сообщал Главред, утром в субботу, 17 мая, РФ ударила по рейсовому автобусу на Сумщине. Автобус двигался из Белополья в Сумы. В результате удара погибли девять человек.
Удар был осуществлен барражирующим боеприпасом "Ланцет".
В Сумской ОГА рассказали, что количество пострадавших возросло до семи, трое из них - в тяжелом состоянии.
Читайте также:
- Путин совершил ошибку с переговорами: генсек НАТО выступил с громким заявлением
- Много погибших и раненых, РФ ударила по рейсовому автобусу на Сумщине: детали
- Армия РФ движется к важному городу в Донецкой области: обозреватель описал угрозу
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред