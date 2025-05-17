Армия РФ движется к важному городу в Донецкой области: обозреватель описал угрозу

Кратко:
- Оборона города Торецк в Донецкой области продолжается
- В городе еще остаются позиции украинских военных
- Однако оккупанты движутся в сторону другого важного города - Константиновки
Оборона города Торецк в Бахмутском районе Донецкой области продолжается. В городе еще остаются позиции украинских военных. Однако российские захватчики движутся в сторону другого важного города - Константиновки в Краматорском районе.
Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников. Он отметил, что россияне почти полностью оккупировали остатки Забалки, всю территорию шахты "Торецкая" (за исключением террикона - он остается "серой зоной"), почти весь частный сектор вокруг шахты и на западе Торецка.
"Может так случиться, что в определенный момент это не будет иметь смысла, потому что враг просто сейчас движется по железной дороге в сторону Константиновки. К сожалению, враг пробил оборону Дачного и получил эту возможность", - отмечает обозреватель.
По словам Мирошникова, ситуация возле Торецка напоминает Покровское направление, "на котором большие проблемы начались тогда, когда оккупанты захватили Очеретино и по железной дороге двинулись в Покровск".
Ситуация на фронте - последние новости
Как ранее сообщал Главред, командир ВСУ рассказал, удалось ли оккупантам захватить Торское. Оккупанты в Торском демонстративно помахали флагами на камеру.
Также ранее сообщалось, что Россия накапливает силы для наступления - военный эксперт назвал города под угрозой. Полковник запаса ВСУ рассказал о двух возможных сценариях развития событий.
Напомним, войска РФ активизировались на одном из направлений - в ВСУ раскрыли планы Путина. Оккупанты проводят перегруппировку сил и разведывательные мероприятия.
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Кто такой Богдан Мирошников
Блогер, военный корреспондент.
Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольскиф государственный университет. Изучал международные отношения.
Сейчас живет в Киеве.
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