Армия РФ движется к важному городу в Донецкой области: обозреватель описал угрозу

Захватчикам удалось немного продвинуться на Донетчине.

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Армия РФ движется к важному городу в Донецкой области/ коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, минобороны России

Кратко:

Оборона города Торецк в Донецкой области продолжается

В городе еще остаются позиции украинских военных

Однако оккупанты движутся в сторону другого важного города - Константиновки

Оборона города Торецк в Бахмутском районе Донецкой области продолжается. В городе еще остаются позиции украинских военных. Однако российские захватчики движутся в сторону другого важного города - Константиновки в Краматорском районе.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников. Он отметил, что россияне почти полностью оккупировали остатки Забалки, всю территорию шахты "Торецкая" (за исключением террикона - он остается "серой зоной"), почти весь частный сектор вокруг шахты и на западе Торецка.

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"Может так случиться, что в определенный момент это не будет иметь смысла, потому что враг просто сейчас движется по железной дороге в сторону Константиновки. К сожалению, враг пробил оборону Дачного и получил эту возможность", - отмечает обозреватель.

По словам Мирошникова, ситуация возле Торецка напоминает Покровское направление, "на котором большие проблемы начались тогда, когда оккупанты захватили Очеретино и по железной дороге двинулись в Покровск".

Константиновка/ Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее сообщал Главред, командир ВСУ рассказал, удалось ли оккупантам захватить Торское. Оккупанты в Торском демонстративно помахали флагами на камеру.

Также ранее сообщалось, что Россия накапливает силы для наступления - военный эксперт назвал города под угрозой. Полковник запаса ВСУ рассказал о двух возможных сценариях развития событий.

Напомним, войска РФ активизировались на одном из направлений - в ВСУ раскрыли планы Путина. Оккупанты проводят перегруппировку сил и разведывательные мероприятия.

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Кто такой Богдан Мирошников Блогер, военный корреспондент. Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольскиф государственный университет. Изучал международные отношения. Сейчас живет в Киеве.

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