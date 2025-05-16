Удалось ли оккупантам захватить Торское: командир ВСУ 'раскрыл все карты'

Оккупанты в Торском демонстративно помахали флагами на камеру.

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Ситуация в Торском / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Кратко:

Заявления пропагандистов о "захвате" Торского не соответствуют действительности

Враг пытается проникать в Торское малыми группами

Заявления российских пропагандистов о "захвате" Торского в Донецкой области не соответствуют действительности. Об этом заявил командир 63 отдельной механизированной бригады Павел Юрчук.

По его словам, противник уже больше года во всех своих докладах говорит, что Торское находится под их контролем.

видео дня

"Ну и вот, наверное, где-то в результате какой-то очередной проверки стало понятно, что они обманывают свое руководство", - заявил он.

Командир пояснил, что на видео, где российские военные бегают с флагами, действительно зафиксированы несколько оккупантов, которые смогли временно проникнуть в Торское. Они демонстративно помахали флагами на камеру дрона, вероятно, чтобы создать впечатление для своего командования, будто село под контролем армии РФ.

"Как противник появился в Торском? Там все очень просто, все очень предсказуемо. Враг пытается проникать в Торское малыми группами - по два человека в составе двух-трех групп. Они используют специальные антитепловизионные плащи и пробуют пройти между украинскими боевыми порядками - просочиться, проползти или просто на удачу", - отметил Юрчук.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в отчете Института изучения войны отмечается, что армия России не прекращает свои наступательные действия почти на всех участках фронта. Однако кое-где ВСУ удается несколько контратаковать, в частности на Покровском направлении.

Пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин заявил, что в районе населенного пункта Двуречная на Харьковщине в последние дни активность российских войск сместилась севернее, ближе к границе. Противник пытался атаковать позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Строевка и Тополя, однако все атаки были успешно отбиты украинскими силами.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные освободили лесной массив "Берлин" в Харьковской области. Контроль восстановили над несколькими квадратными километрами к северу от населенного пункта Липцы. Бои за эту территорию продолжались около полугода.

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Что известно о 63-й отдельной механизированной бригаде (63 ОМБр)? 63-я отдельная механизированная бригада (63 ОМБр) - соединение механизированных войск сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия. Создана после начала российско-украинской войны 2014 года как кадровая военная часть Корпуса резерва. После российского вторжения в 2022 году отмобилизована. Летом воевала в Николаевской области, участвовала в Херсонском контрнаступлении. Зимой воевала в Бахмуте. С 2024 года держала оборону на Лиманском направлении в Серебрянском лесу.

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