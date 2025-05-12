РФ официально признали виновной в сбитии рейса MH17 в Донецкой области: что дальше

О главном:
- Совет ICAO признал Россию виновной в сбитии MH17
- Нидерланды и Австралия требуют компенсации от России
Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) официально признал Россию виновной в сбивании рейса MH17. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.
12 мая Совет ICAO проголосовал за поддержку позиции Нидерландов и Австралии, которую поддержало "значительное большинство" членов Совета.
В решении также указано, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, незаконно применив свое вооружение против пассажирского самолета.
Таким образом, Совет Международной организации гражданской авиации подтвердил правоту Нидерландов и Австралии, которые в 2022 году подали иск против России из-за сбитого рейса.
Следующие недели Совет ICAO будет рассматривать вопрос компенсации убытков. Нидерланды и Австралия требуют от России начать переговоры и контролировать процесс возмещения.
"Последнее важно для обеспечения того, чтобы переговоры проводились в духе доброй воли и в соответствии с конкретным графиком и дали реальные результаты", - говорится в заявлении МИД Нидерландов.
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп подчеркнул, что решение Совета ICAO является важным шагом на пути к установлению справедливости для родственников жертв авиакатастрофы.
"Решение не может избавить их от скорби и страданий, но это важный шаг на пути к установлению истины, справедливости и ответственности для всех жертв рейса MH17 и их родственников.
Кроме того, это решение является четким сигналом международному сообществу о том, что государства не могут безнаказанно нарушать международное право", - добавил он.
Также по этому поводу высказался министр иностранных дел Украины Андрей Сибига:
"Это еще один шаг на пути к восстановлению справедливости за это преступление. Это также четкий сигнал: сколько бы денег и усилий Россия не вкладывала в ложь и сокрытие своих преступлений, правда побеждает, а справедливость берет верх", - отметил он.
Спецтрибунал для Путина - что известно
Ранее Главред писал, что по информации СМИ обновленное лейбористское правительство Великобритании стремится "влить энергию" в спецтрибунал за преступления страны-агрессора России.
Накануне также комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию о создании специального трибунала для России.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что все хотят видеть главу Кремля Владимира Путина на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. Его будут судить после победы Украины. Надо провести настоящий и справедливый процесс, чтобы агрессия, которую совершила Россия против мирных украинцев, не повторилась.
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ICAO - Международная организация гражданской авиации
Международная организация гражданской авиации - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности.
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