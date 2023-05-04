"Все мы хотим видеть здесь Путина": Зеленский в Гааге заявил, что главу Кремля будут судить

Нужно провести полноценный и справедливый трибунал, а агрессия, на которую РФ пошла в Украине, чтобы больше не повторилась, сказал Владимир Зеленский.

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Путина будут судить в Гааге после победы Украины в войне - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Все хотят видеть главу Кремля Владимира Путина на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. Его будут судить после победы Украины. Нужно провести настоящий и справедливой процесс, чтобы агрессия, которую совершила Россия против мирных украинцев, не повторилась. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Суспільне, в ходе своего выступления в Международном уголовном суде в Гааге он сказал о том, что все хотели бы видеть судебный процесс над Путиным за его преступления.

"Мы хотим видеть здесь другого Владимира. Мы хотим его видеть в Гааге – того, кто заслуживает быть осужденным за преступные действия. И это должно быть осуществлено здесь, в столице международного права", - сказал Зеленский.

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Украинский гарант выразил уверенность в том, что Путина будут судить после победы Украины над агрессором Россией в войне.

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Зеленский выступил в Гааге / Скриншот Главред

Президент акцентировал внимание на том, что только в апреле оккупанты РФ совершили 6 139 преступлений. Погибли 207 человек, из них 17 детей.

Зеленский также сказал, что нужно провести настоящий трибунал и справедливый трибунал, который должен стать гарантией неповторения агрессии. Нельзя допустить гибридный мир, который может быть в случае приостановки боевых действий.

"Что лежит в основе этого желания помочь? (Украине, - ред.) Чувство того, что речь идет более чем о судьбе одной страны. Это чувство, что это больше, чем противодействие одному агрессору. Мы должны остановить агрессивную войну как таковую. Мы должны остановить преступление, которое появляется порой в головах тех, кто привык к безнаказанности. Именно безнаказанность открывает двери к агрессии", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге в марте выдал ордер на арест президента государства-агрессора России Владимира Путина. Главу Кремля подозревают в совершении преступлений, которые связаны с депортацией детей из Украины в РФ.

Генпрокурор Украины Андрей Костин уточнил, что Путин теперь стал лицом со статусом официально подозреваемого в совершении международного преступления. По словам Костина, Путина могут арестовать на территории 123 стран мира, которые ратифицировали Римский статут.

В Южно-Африканской республике заявили, что Путин не должен приезжать на саммит БРИКС, поскольку Претория будет обязана его арестовать.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", - подчеркнул представитель южноафриканских властей.

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