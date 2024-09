В правительстве Британии хотят срочно "расшевелить" процесс создания спецтрибунала РФ

Обновленное лейбористское правительство Великобритании стремится "влить энергию" в спецтрибунал за преступления страны-агрессора России. Об этом Guardian заявила лорд-канцлер Шабана Махмуд.

Она отметила, что Великобритания была в числе тех стран, которые стали движущей силой в основной группе среди 40 государств, которые в поиске механизма привлечения к ответственности за совершенные преступления диктатора Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и главы МИД РФ Сергей Лаврова.

Махмуд считает, что сейчас необходимо срочно принять меры не только на фронте в Украине, но и в правовой сфере из-за того, что агрессор совершил в Украине.

Что такое The Guardian?

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.