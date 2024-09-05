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В правительстве Британии хотят срочно "расшевелить" процесс создания спецтрибунала РФ

Анна Косик
5 сентября 2024, 15:26
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Двухлетние усилия международного сообщества по созданию спецтрибунала с полномочиями судить руководство России недостаточны.
МКС, Путин, флаг Британии
В Британии считают, что действовать нужно срочно / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Википедия, скрин с видео

Обновленное лейбористское правительство Великобритании стремится "влить энергию" в спецтрибунал за преступления страны-агрессора России. Об этом Guardian заявила лорд-канцлер Шабана Махмуд.

Она отметила, что Великобритания была в числе тех стран, которые стали движущей силой в основной группе среди 40 государств, которые в поиске механизма привлечения к ответственности за совершенные преступления диктатора Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и главы МИД РФ Сергей Лаврова.

Махмуд считает, что сейчас необходимо срочно принять меры не только на фронте в Украине, но и в правовой сфере из-за того, что агрессор совершил в Украине.

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"Мы хотим влить немного энергии в этот процесс, потому что он длится слишком долго. Мы хотим проработать это очень тщательно, но в нужном темпе, чтобы разблокировать лучший механизм для создания специального трибунала", - сказала она.

Что такое The Guardian?

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Спецтрибунал для российских преступников

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента государства-агрессора Владимира Путина. Главу Кремля подозревают в совершении преступлений, связанных с депортацией украинских детей в Россию.
Сразу же в стране-агрессоре России панически попытались выкрутиться из ситуации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин даже хотел запретить деятельность МУС.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все хотят видеть главу Кремля Владимира Путина на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. Его будут судить после победы Украины. Надо провести настоящий и справедливый процесс, чтобы агрессия, которую совершила Россия против мирных украинцев, не повторилась.

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