Известная актриса раскрыла правду о позиции Максима Галкина - детали

Вы узнаете:
- Виталина Библив высказалась о Максиме Галкине
- Что она думает о Марии Машковой
Украинская популярная актриса Виталина Библив рассказала, как бы отнеслась к предложению сняться в одном проекте с россиянами, которые осуждают террористическое вторжение РФ в Украину.
В интервью для РБК-Украина актриса высказала свое мнение о Максиме Галкине и его решении уехать с семьей из России.
"Я не буду. Если россиянин сидит в РФ или платит налоги для изготовления ракет и "Шахедов", то это не "хороший россиянин". А "хороший" россиянин выезжает из страны и осуждает агрессора. Такие есть, это вот Максим Галкин, который не стесняется этого делать, с Аллой Пугачевой они сделали выбор и уехали", - заявила Виталина.
Также она отметила, что не снялась бы вместе с российской актрисой Марией Машковой, хотя она и уехала из РФ в США и осуждает нападение страны-оккупанта на Украину, ведь триггерит украинцев и ее саму.
"Я для себя не вижу пока такого. Не пока, в принципе, не вижу. Сниматься с россиянами, стоять в кадре... Она смелая, она молодец. Но это мне трудно представить, потому что все равно ты будешь ее ассоциировать со всем тем. Меня триггерит русский язык, я не могу его слушать. И все равно она это будет понимать, она как красный флажок будет для нормального сознательного украинца", - добавила знаменитость.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Максим Галкин отреагировал на скандал Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал совместное фото Зеленского и Чарльза III, на встрече с которым побывал Владимир Александрович. На снимке президент Украины показался в черной кофте и штанах, а король в сером костюме.
А также Максим Галкин опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой. Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.
Вас может заинтересовать:
- Молчунья Стоцкая ошеломила сходством своей дочери с путинистом Киркоровым
- "Когда разводят": Настя Каменских сделала заявление о браке с Потапом
- По Кристине Орбакайте готовят новый сокрушительный удар - что случилось
Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред