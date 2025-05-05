Известная актриса раскрыла правду о позиции Максима Галкина - детали

Виталина Библив объяснила, как относится к "хорошим россиянам".

https://glavred.info/starnews/izvestnaya-aktrisa-raskryla-pravdu-o-pozicii-maksima-galkina-detali-10661747.html Ссылка скопирована

Максим Галкин - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Виталина Библив высказалась о Максиме Галкине

Что она думает о Марии Машковой

Украинская популярная актриса Виталина Библив рассказала, как бы отнеслась к предложению сняться в одном проекте с россиянами, которые осуждают террористическое вторжение РФ в Украину.

В интервью для РБК-Украина актриса высказала свое мнение о Максиме Галкине и его решении уехать с семьей из России.

видео дня

"Я не буду. Если россиянин сидит в РФ или платит налоги для изготовления ракет и "Шахедов", то это не "хороший россиянин". А "хороший" россиянин выезжает из страны и осуждает агрессора. Такие есть, это вот Максим Галкин, который не стесняется этого делать, с Аллой Пугачевой они сделали выбор и уехали", - заявила Виталина.

Максим Галкин с семьей / фото: instagram.com, Максим Галкин

Также она отметила, что не снялась бы вместе с российской актрисой Марией Машковой, хотя она и уехала из РФ в США и осуждает нападение страны-оккупанта на Украину, ведь триггерит украинцев и ее саму.

Мария Машкова живет в Лос-Анджелесе / фото: instagram.com, Мария Машкова

"Я для себя не вижу пока такого. Не пока, в принципе, не вижу. Сниматься с россиянами, стоять в кадре... Она смелая, она молодец. Но это мне трудно представить, потому что все равно ты будешь ее ассоциировать со всем тем. Меня триггерит русский язык, я не могу его слушать. И все равно она это будет понимать, она как красный флажок будет для нормального сознательного украинца", - добавила знаменитость.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Максим Галкин отреагировал на скандал Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал совместное фото Зеленского и Чарльза III, на встрече с которым побывал Владимир Александрович. На снимке президент Украины показался в черной кофте и штанах, а король в сером костюме.

А также Максим Галкин опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой. Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред