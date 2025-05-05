Поднялось голубое пламя: в Саратове партизаны атаковали объект энергетики РФ

Диверсия привела к серьезным последствиям для инфраструктуры оккупантов.

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Партизаны ослабили логистику оккупантов / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили в Атеш:

В Саратове подожгли трансформаторную подстанцию

Электроснабжение на двух базовых станциях было нарушено

В результате диверсии было затруднено координацию и логистику врага

В Саратове, что в стране-агрессоре России, на трансформаторной подстанции возник масштабный пожар в результате диверсии партизан Атеш. Об этом сообщили в Telegram украинского движения.

Вывод из строя подстанции привел к серьезным последствиям для критически важной инфраструктуры оккупантов. В частности, электроснабжение двух базовых станций сотовой связи было полностью нарушено.

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"Эти станции обеспечивали связь в районах, где расположены ключевые промышленные объекты: нефтеперерабатывающий завод "ГазПромМаш", завод "Пирогруп" и, что особенно важно, мобилизационный центр, который используют оккупанты для координации своих преступных действий", - говорится в сообщении.

После того, как эти станции прекратили работу, для оккупантов серьезно усложнилась координация действий, логистика и возникли дополнительные проблемы для организации обороны противника.

"Атеш продолжает методично уничтожать инфраструктуру, поддерживающую военную машину оккупантов. Мы будем продолжать наши операции до полного освобождения украинской земли. Каждый удар по их инфраструктуре приближает момент нашей победы", - добавили представители движения.

Диверсии на объектах РФ - последние новости

Напомним, украинские партизаны также провели успешную диверсию во временно оккупированном Донецке. Они уничтожили военный автомобиль оккупантов вместе с комплексом РЭБ.

Ранее представители украинского подполья осуществили успешную операцию по срыву поставок топлива российским оккупантам, которые находятся в Запорожской области. Диверсия была проведена в Джанкойском районе оккупированного Крыма.

Накануне, как писал Главред, партизаны провели диверсию на границе Херсонской области и Крыма. Агент движения "Атеш" уничтожил электрооборудование релейного шкафа в населенном пункте Алексеевка.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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