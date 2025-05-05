В Украине стремительно подешевел популярный овощ: в чем причина

Вы узнаете:
- Сколько сейчас стоит морковь в Украине
- Почему дешевеет овощ
В Украине снизились цены на морковь. Овощ дешевеет, несмотря на сокращение запасов в хранилищах. Главными причинами падения является слабый внутренний спрос и появление на рынке значительных объемов польской продукции.
В январе цены на морковь росли на фоне активного спроса на качественную продукцию и ограниченного предложения. Торговые сети и оптовики скупали морковь, что привело к ее подорожанию до 28–34 грн/кг. В конце марта – начале апреля цены начали падать до 25–30 грн/кг, передает Agro Times.
Производители объясняют, что спрос со стороны потребителей заметно упал.
В то же время, качество моркови в хранилищах ухудшается, поэтому аграрии вынуждены снижать отпускные цены, даже несмотря на быстрое сокращение запасов.
Стоит отметить, что нынешние цены на морковь все еще в 3,5 раза выше, чем в начале апреля 2024 года.
Как писал Главред, весенние заморозки нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным культурам в Украине. Фермеры жалуются, что из-за похолодания есть риск потери урожая клубники, помидоров и других овощных культур.
Напомним, в Украине ожидается снижение цены на лук уже осенью 2025 года. Причиной прогнозируемого падения является ожидаемый рост урожая, стабилизация логистики и уменьшение импортной зависимости. Сейчас цены в супермаркетах колеблются от 25 до 33 грн/кг.
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