В Украине стремительно подешевел популярный овощ: в чем причина

Качество моркови в хранилищах ухудшается, поэтому аграрии вынуждены снижать отпускные цены.

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Морковь стала дешеветь в марте-апреле / Фото: УНИАН

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Сколько сейчас стоит морковь в Украине

Почему дешевеет овощ

В Украине снизились цены на морковь. Овощ дешевеет, несмотря на сокращение запасов в хранилищах. Главными причинами падения является слабый внутренний спрос и появление на рынке значительных объемов польской продукции.

В январе цены на морковь росли на фоне активного спроса на качественную продукцию и ограниченного предложения. Торговые сети и оптовики скупали морковь, что привело к ее подорожанию до 28–34 грн/кг. В конце марта – начале апреля цены начали падать до 25–30 грн/кг, передает Agro Times.

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Производители объясняют, что спрос со стороны потребителей заметно упал.

В то же время, качество моркови в хранилищах ухудшается, поэтому аграрии вынуждены снижать отпускные цены, даже несмотря на быстрое сокращение запасов.

Стоит отметить, что нынешние цены на морковь все еще в 3,5 раза выше, чем в начале апреля 2024 года.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Как писал Главред, весенние заморозки нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным культурам в Украине. Фермеры жалуются, что из-за похолодания есть риск потери урожая клубники, помидоров и других овощных культур.

Напомним, в Украине ожидается снижение цены на лук уже осенью 2025 года. Причиной прогнозируемого падения является ожидаемый рост урожая, стабилизация логистики и уменьшение импортной зависимости. Сейчас цены в супермаркетах колеблются от 25 до 33 грн/кг.

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