Агенты нарушили логистику оккупантов: в 'Атеш' обнародовали последствия диверсии

Повреждение релейного оборудования может существенно осложнить обеспечение оккупационных войск в регионе.

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Агент "АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге / Коллаж: Главред, фото: движение "АТЕШ"

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Партизаны "Атеш" провели успешную диверсию

Агент нарушил военную логистику российских оккупантов

Партизаны провели диверсию на границе Херсонской области и Крыма. Агент движения "Атеш" уничтожил электрооборудование релейного шкафа в населенном пункте Алексеевка. Об этом сообщает "Атеш".

В сообщении говорится, что агент движения нарушил военную логистику оккупантов на железной дороге на участке Новоалексеевка-Мелитополь.

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Как известно, именно эта железнодорожная ветка обеспечивает российские войска в Запорожской области, которые сейчас активно штурмуют украинские позиции.

"Нам поступила информация, что оккупационная полиция встревожена и активно ищет нашего агента, но им его не найти. Спасибо нашим агентам и координаторам, которые спланировали и осуществили операцию", - говорится в сообщении "Атеш".

В движении сопротивления отметили, что логистика выигрывает войну. Чем больше потерь будет нанесен российским тылам, тем быстрее наступит победа Украины.

Смотрите видео, в котором партизаны демонстрируют результаты удачной диверсии

Ситуация на Запорожском направлении - новости по теме

Как писал Главред, на Запорожском направлении враг собрал 90-тысячную группировку "Днепр", имеющую бесперебойную логистику, в том числе по железной дороге вдоль северного побережья Азовского моря.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сообщал, что в Запорожской области активно действуют разведывательные и диверсионные подразделения армии страны-агрессора России. Жорин также предположил, что на Запорожье скорее всего враг планирует пробить украинскую оборону и посмотреть, насколько вглубь он сможет продвинуться.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев информировал, что пока не видит предпосылок для наступления на Запорожье. По его словам, 90 тысяч российской группировки, недостаточно для того, чтобы атаковать и тем более оккупировать Запорожье.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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