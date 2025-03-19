Успешная диверсия в Донецке: партизаны уничтожили дорогой РЭБ и авто врага

Это не первый случай "самовозгорания" в этом районе.

https://glavred.info/war/uspeshnaya-diversiya-v-donecke-partizany-unichtozhili-dorogoy-reb-i-avto-vraga-10648433.html Ссылка скопирована

Диверсия в Донецке / коллаж: Главред, фото: Атеш

Кратко:

Партизаны сожгли военный автомобиль врага

Инцидент произошел в Буденновском районе Донецка

На уничтоженном авто был установлен дорогостоящий РЭБ

Партизаны провели успешную диверсию. Они уничтожили военный автомобиль оккупантов вместе с комплексом РЭБ. Об этом сообщает Telegram-канал Атеш.

Отмечается, что партизаны движения Атеш сожгли военный автомобиль российских оккупантов в Буденновском районе Донецка.

видео дня

Инцидент произошел возле места расположения командного состава 1-го дивизиона 933-го зенитно-ракетного полка.

"Нашим агентам достаточно было подождать, пока оккупанты закончат прием спиртного и лягут спать. После этого их авто загорелось, осветив весь район", - говорится в сообщении.

Партизаны также добавили, что на уничтоженном авто был установлен дорогостоящий мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который также полностью сгорел. Агенты смогли покинуть место происшествия незамеченными.

В то же время, местные жители отмечают, что это не первый случай "самовозгорания" в этом районе.

Диверсии партизан - что известно

Как сообщал Главред, 2 марта на территории одной из воинских частей в Московской области агенты партизанского движения Атеш уничтожили военный транспорт россиян.

В захваченном РФ Мариуполе Донецкой области был взорван автомобиль с сотрудником Федеральной службы безопасности России. Акция участников местного сопротивления произошла в ночь на 28 февраля в Приморском районе Мариуполя.

22 января партизаны провели успешную диверсию в Донецке. Они сожгли военный автомобиль россиян неподалеку военной части В/Ч 08802 бригады Кальмиус, которая активно воюет на Донецком направлении.

Читайте также:

Движение Атеш Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред