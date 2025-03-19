Успешная диверсия в Донецке: партизаны уничтожили дорогой РЭБ и авто врага

Кратко:
- Партизаны сожгли военный автомобиль врага
- Инцидент произошел в Буденновском районе Донецка
- На уничтоженном авто был установлен дорогостоящий РЭБ
Партизаны провели успешную диверсию. Они уничтожили военный автомобиль оккупантов вместе с комплексом РЭБ. Об этом сообщает Telegram-канал Атеш.
Отмечается, что партизаны движения Атеш сожгли военный автомобиль российских оккупантов в Буденновском районе Донецка.
Инцидент произошел возле места расположения командного состава 1-го дивизиона 933-го зенитно-ракетного полка.
"Нашим агентам достаточно было подождать, пока оккупанты закончат прием спиртного и лягут спать. После этого их авто загорелось, осветив весь район", - говорится в сообщении.
Партизаны также добавили, что на уничтоженном авто был установлен дорогостоящий мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который также полностью сгорел. Агенты смогли покинуть место происшествия незамеченными.
В то же время, местные жители отмечают, что это не первый случай "самовозгорания" в этом районе.
Диверсии партизан - что известно
Как сообщал Главред, 2 марта на территории одной из воинских частей в Московской области агенты партизанского движения Атеш уничтожили военный транспорт россиян.
В захваченном РФ Мариуполе Донецкой области был взорван автомобиль с сотрудником Федеральной службы безопасности России. Акция участников местного сопротивления произошла в ночь на 28 февраля в Приморском районе Мариуполя.
22 января партизаны провели успешную диверсию в Донецке. Они сожгли военный автомобиль россиян неподалеку военной части В/Ч 08802 бригады Кальмиус, которая активно воюет на Донецком направлении.
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Движение Атеш
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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