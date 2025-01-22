Успешная диверсия в Донецке: партизаны сожгли военный автомобиль РФ - детали

Кратко:
- В Донецке партизаны провели диверсию
- Они сожгли военный автомобиль РФ
- Он был оснащен средствами радиоэлектронной борьбы
Партизаны провели успешную диверсию в Донецке. Они сожгли военный автомобиль россиян неподалеку военной части В/Ч 08802 бригады Кальмиус, которая активно воюет на Донецком направлении. Об этом сообщило партизанское движение Атеш.
Отмечается, что транспортное средство, подготовленное для перевозки боеприпасов и личного состава, также было оснащено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Наш агент выждал удобный момент и уничтожил авто, когда оккупанты потеряли бдительность", - говорится в сообщении.
В то же время, партизаны добавили, что местные жители, вероятно, были в курсе того, кто является владельцем машины, и сознательно не вмешивались, позволив технике сгореть.
"Таким образом местные жители Донецка мстят оккупантам за то, что они сделали с их городом и Украиной", - подытожили в Атеш.
Диверсии партизан - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, утром 9 декабря в оккупированном Донецке прогремел взрыв - в центре города взорвался внедорожник. В центре Донецка взорвали начальника Еленовской колонии, в которой произошел теракт против пленных бойцов ВСУ.
В ночь на 17 января в Краснодарском крае РФ устроили диверсию. Неизвестные подожгли вышки связи.
Кроме того, партизаны устроили диверсию на железной дороге в Москве. Она соединяет российскую столицу с Курской областью. В результате диверсии была нарушена логистика оккупантов.
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Движение Атеш
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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