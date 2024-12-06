Удар по логистике РФ: партизаны устроили мощную диверсию в Москве

Партизаны продолжают работать на всех направлениях.

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Диверсия в Москве / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, АТЕШ

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Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Москве

Она соединяет Москву с Курской областью

Была нарушена логистика оккупантов

Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Москве. Она соединяет российскую столицу с Курской областью. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

"Агент успешно сжег релейный шкаф в районе н.п. Чехов, Московской области на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что в результате диверсии была нарушена логистика оккупантов.

"Задержаны поставки топлива и военной техники, предназначенных для снабжения российских войск на линии фронта", - отметили партизаны.

В "АТЕШ" добавили, что они продолжают работать на всех направлениях, нанося удары по тылам врага.

Диверсия на железной дороге в Москве - видео:

Диверсии партизан - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 26 ноября партизаны провели диверсию на границе Херсонской области и Крыма. Агент движения "Атеш" уничтожил электрооборудование релейного шкафа в населенном пункте Алексеевка.

20 октября возле временно оккупированной Новоалексеевки Херсонской области, что рядом с административной границей Крыма, украинские партизаны провели успешную диверсию. Удалось уничтожить релейный шкаф, что повредило логистике врага.

Кроме того, ранее, партизаны из движения сопротивления "Атеш" провели диверсию возле Олешек Херсонской области. Представитель партизанского движения поджег сухую траву в нескольких местах возле позиций одного из подразделений 70 мотострелковой дивизии.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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