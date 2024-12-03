Что на Донбассе и Курщине и где у ВСУ успехи: детали со Ставки Зеленского

Зеленский ожидает от новых назначений в армии усиления боеспособности Вооруженных сил.

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Самая сложная ситуация - на Кураховском и Покровском направлениях, - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 4-ОТБр

Главное из заявления Зеленского:

На Покровском и Кураховском направлениях тяжелая ситуация

На Запорожском направлении есть успехи

Драпаты и Апостол приступают к работе

На западе Донецкой области – на Кураховском и Покровском направлениях – самая сложная ситуация. Есть успехи на Запорожском направлении. На Курщине ВСУ наносят потери оккупантам. Новый командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый и заместитель главкома Олег Апостол приступают к своей работе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Во вторник, 3 декабря, он провел заседание Ставки главнокомандующего и поделился деталями.

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На каких направлениях самая сложная ситуация

Зеленский рассказал, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Сырского. Самая сложная ситуация фиксируется на Кураховском и Покровском направлениях Донецкой области.

"Общая ситуация на фронте, защита наших позиций. Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными. Благодарен каждому подразделению, которое уничтожает оккупанта и сдерживает российское продвижение", - отметил Зеленский. Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Где успехи у ВСУ

По словам главы государства, украинская армия добилась определенных успехов в Запорожской области.

"Есть неплохие наши оборонительные результаты на Запорожском направлении", - добавил глава государства.

Что происходит в Курской области

"Обсудили с Главкомом действия наших подразделений в районах проведения Курской операции. Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории", - сказал Зеленский.

Драпатый и Апостол приступают к обязанностям

Новый командующий Сухопутными войсками Драпатый и недавно назначенный заместитель главнокомандующего Апостол приступают к своей работе.

"Также важно, что уже приступают к выполнению своих задач недавно назначенные командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий и заместитель Главкома Олег Апостол. Ожидаем эффективности их службы на новых должностях, и это прямо будет влиять на повышение боеспособности Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Как сообщал Главред, главный редактор "Суспільне. Донбасс" Андрей Крамченков рассказал, что армия РФ пытается окружить Покровск с двух направлений. Оккупанты атакуют и на Кураховском направлении, где бои идут уже в самом городе или его окрестностях.

Войска РФ продвинулись в Курахово и еще трех населенных пунктах, сообщили аналитики DeepState. Кураховское и Покровское направление остаются самыми напряженными на фронте.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти каждый день. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Городу Запорожье наступление РФ не грозит, сказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Россияне готовятся к определенным действиям в Запорожской области.

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