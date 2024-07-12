Партизаны совершили диверсию на Херсонщине: что удалось уничтожить

В "Атеш" отметили, что они продолжат сопротивляться по всей линии фронта, нанося значительный ущерб оккупантам.

https://glavred.info/ukraine/partizany-sovershili-diversiyu-na-hersonshchine-chto-udalos-unichtozhit-10580345.html Ссылка скопирована

Партизаны совершили диверсию на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: Атеш, 22 отдельная механизированная бригада

Партизаны из движения сопротивления "Атеш" провели диверсию возле Олешек Херсонской области. Об этом они сообщили в Telegram.

Как отмечается, успешную операцию удалось реализовать возле Олешек Херсонской области. Представитель партизанского движения поджег сухую траву в нескольких местах возле позиций одного из подразделений 70 мотострелковой дивизии.

"В результате пожара было уничтожено 3 блиндажа, разрушены окопы и траншеи подразделения. Также были уничтожены склады оружия и продуктов питания, в частности запасы. До 20 человек получили ожоги высокой степени тяжести", - сообщили в "Атеш". видео дня

Партизаны отметили, что они продолжат сопротивляться по всей линии фронта, нанося значительный ущерб оккупантам.

Партизаны совершили диверсию на Херсонщине / фото: Атеш

Движение "Атэш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Ситуация на Херсонском направлении - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, российским ДРГ не удается проникнуть на правобережную часть Херсонщины, в частности в Херсон. Украинские защитники уничтожают даже те штурмовые группы, которые пытаются высадиться на остров Нестрига в дельте Днепра.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что российская оккупационная армия изменила тактику действий на левом берегу Днепра Херсонской области. Отныне враг атакует большим количеством мелких штурмовых групп.

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии Юг сообщил, что Роботино и Крынки - населенные пункты, которые на сегодня существуют только на карте, однако украинские военные продолжают там воевать и сопротивляться, а у врага нет движений вперед.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред