Россияне в Крыму панически перемещают склады БК: партизаны раскрыли причину

Партизаны идентифицируют расположение большинства новых складов и передают данные украинским военным, говорят в "АТЕШ".

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Оккупанты переносят технику и боеприпасы в Джанкое / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты перемещают склады боеприпасов из-за страха обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ" в Telegram.

Партизанам удалось проследить за колонной, которая двигалась в Джанкое в направлении Московской трассы, в сторону аэродрома.

"Нам удалось выяснить, что россияне настолько боятся ударов, что в панике пытаются перемещать с аэродрома боеприпасы и технику", - отметили агенты "АТЕШ". видео дня

По их словам, партизаны идентифицируют расположение большинства новых складов и передают данные украинским военным.

"Мы идентифицируем и большинство новых складов, поэтому ничего спасти не удастся. Все детали мы передаем, как всегда, в правильные руки. Оглядываться теперь слишком поздно", - говорится в сообщении.

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Удары по РФ - ликвидация Украиной вооружения и оккупантов

Напомним, 9 апреля ВСУ ударили по скоплению оккупантов, которые под Авдеевкой собрались на молебен у праха Суворова. В результате удара по меньшей мере троих оккупантов удалось ликвидировать.

Как ранее сообщал Главред, 3 апреля в российском Ростове прогремели несколько взрывов. Неподалеку от зернового вспыхнул пожар, там находилась зерноуборочная техника и топливо. В то же время российское МЧС утверждает, что "загорелся ангар".

Также 1 марта в районе Сак, Евпатории, Гвардейского и в Севастополе прогремели взрывы. Прилет произошел по военной базе оккупантов в Гвардейском Симферопольского района.

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