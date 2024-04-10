Россияне в Крыму панически перемещают склады БК: партизаны раскрыли причину

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты перемещают склады боеприпасов из-за страха обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ" в Telegram.
Партизанам удалось проследить за колонной, которая двигалась в Джанкое в направлении Московской трассы, в сторону аэродрома.
"Нам удалось выяснить, что россияне настолько боятся ударов, что в панике пытаются перемещать с аэродрома боеприпасы и технику", - отметили агенты "АТЕШ".видео дня
По их словам, партизаны идентифицируют расположение большинства новых складов и передают данные украинским военным.
"Мы идентифицируем и большинство новых складов, поэтому ничего спасти не удастся. Все детали мы передаем, как всегда, в правильные руки. Оглядываться теперь слишком поздно", - говорится в сообщении.
Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Удары по РФ - ликвидация Украиной вооружения и оккупантов
Напомним, 9 апреля ВСУ ударили по скоплению оккупантов, которые под Авдеевкой собрались на молебен у праха Суворова. В результате удара по меньшей мере троих оккупантов удалось ликвидировать.
Как ранее сообщал Главред, 3 апреля в российском Ростове прогремели несколько взрывов. Неподалеку от зернового вспыхнул пожар, там находилась зерноуборочная техника и топливо. В то же время российское МЧС утверждает, что "загорелся ангар".
Также 1 марта в районе Сак, Евпатории, Гвардейского и в Севастополе прогремели взрывы. Прилет произошел по военной базе оккупантов в Гвардейском Симферопольского района.
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