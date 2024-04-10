Оккупанты взяли под контроль посадки между Тоненьким и Уманским - DeepState

Россияне дважды пытались штурмовать окрестности Уманского, однако ВСУ отбили атаки врага, отметили аналитики.

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Россияне дважды провально штурмовали окрестности Уманского / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, скриншот карты deepstatemap.live

Российские оккупанты фактически начали контролировать посадки между селами Уманское и Тоненькое в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram.

Накануне враг дважды пытался штурмовать южные окраины Уманского. Россияне не жалеют ни технику, ни личный состав.

"На рассвете в бой была введена колонна из 15 ВВТ (единиц вооружения и военной техники, - ред.), а уже в обед еще одну из 10 ВВТ", - рассказали аналитики. видео дня

В DeepState отметили, что атаки врага отбили военные 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые входят в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Из плохого - за последние дни враг фактически стал контролировать посадки между Уманским и Тоненьким", - подчеркнули в сообщении.

Российские войска контролируют посадки между селами Тоненькое и Уманское / Фото: t.me/DeepStateUA

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграмм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграмм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники.В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, оккупанты захватили село Первомайское в Донецкой области после полутора лет боев. Это была одна из самых горячих точек на фронте, где происходили бои с августа 2022 года, сообщили в DeepState.

Также российские оккупанты наступают в направлении населенного пункта Курахово. Офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов отметил, что противник продолжает двигаться из Марьинки, расширяя свой плацдарм в направлении Победы и Георгиевки.

Как сообщал Главред, в Часовом Яру и его окрестностях нет российских войск. Представитель ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что город полностью под контролем украинских военных.

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